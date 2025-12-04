Cemaatin ÇEDES’i

Etki Can BOLATCAN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kamusal eğitim sorumluluğunu Diyanet ve dini vakıflara devrederek okulları tarikatların arka bahçesine dönüşmesine alan açan ÇEDES’in, laik ve bilimsel eğitime yönelik kuşatması derinleşiyor. ‘Çevre ve değerler eğitimi’ kılıfıyla öğrencileri cemaatlere iten ve devlet okullarında dinci-gerici uygulamaların önünü açan bu proje kapsamında, Ankara’da bir skandala daha imza atıldı.

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı tarafından “Geçmişten Günümüze Güzellik Algısı” başlığıyla düzenlenecek etkinliğin okullarda ÇEDES kapsamında kabul edileceği duyuruldu. Sadece ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kız öğrencilerin katılımına açık olduğu belirtilen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerin bulunduğu “ÇEDES” WhatsApp grubu üzerinden de çağrı yapıldığı iddia edildi.

Daha önce Bakan Yusuf Tekin, İhya Vakfı üyelerini ağırlamış; 47 kız öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak projesiyle İhya Vakfı’na bağlı Kur’an Kurslarında “hafızlık icazeti” almıştı. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Bu etkinlik, bir cemaatin, tarikatın etkinliği. Bu durum asla kabul edilemez” dedi.