Cemaatler istedi, MEB yaptı: Açıköğretime geçiş kolaylaştı

Kardelen TATAR SİNECAN

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıköğretim yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikle açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.

Yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.

Yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik ise 13’üncü maddede oldu. Geçen yıl yayımladığı genelgeyle açıköğretime geçişi zorlaştıran MEB, değişiklikle bu konuda geri adım attı.

Özellikle maddenin 3’üncü fıkrasının b bendinde yer alan “Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar” ve bendindeki “Açık öğretim kurumları dışındaki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler” ifadeleriyle geçişin kolaylaştırmasının önü açıldı.

Değişikliği değerlendiren Eğitim Uzmanı Ali Taştan, açıköğretimin normal koşullarda zorunlu eğitimi tamamlayamayan yetişkinler için olması gerektiğini ifade etti. Taştan buna karşın MEB’in açıköğretimi zorunlu eğitimin bir parçası yapmak istediğini söyledi.

Taştan şunları aktardı: “MEB değişiklikle açıköğretimi zorunlu eğitim kapsamına almış oldu. Oysaki açıköğretim yetişkinler için tasarlanan bir şey olmalıydı. Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu geçen günlerde 4+4+4’ün lise döneminin değişmesi gerektiğini ifade etmişti. Bu değişiklik de o açıklamadan bağımsız değil. Amaçları liseleri zorunlu olmaktan çıkarıp öğrencileri açıköğretime yönlendirmek.”

Bu değişikliğin cemaatlerin istediğine paralel olduğunun altını çizen Taştan, “Geçen yayımlanan genelge sayısındaki açıköğretime kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon azaldı. Bu da cemaatleri rahatsız etti. Şimdi bu sayede özellikle kız çocuklarının örgün eğitimden kopuşunun önü açılacak. Yusuf Tekin yine her zaman olduğu gibi cemaatlerin talebini yerine getirdi” diye konuştu.

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E-DEVLET’TEN KAYIT İMKÂNI

Diğer öne çıkan değişiklikler ise şöyle:

• Açıköğretim liselerinde e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlandı.

• Mesleki ve açık öğretim lisesinden mezun olan öğrencilerin "teknisyenlik" unvanı almalarına yönelik daha önce yapılan düzenleme yeni mevzuata eklendi.

• Açıköğretim kurumlarının iş ve işlemlerini yürüten açık öğretim bürolarının adı açık öğretim birimleri olarak değiştirildi.

• Açık öğretim kurumları yönetici, öğretmen ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları da yönetmelikle yeniden düzenlendi.