"Cemal Canpolat'ın konuşması Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın konuşmasından hoşnut olmadığı belirtildi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, "MYK'da bunu tartışmışlar, bazı MYK üyeleri bundan rahatsız olmuş Kılıçdaroğlu da "Ben de hoşnut değilim" demiş" bilgisini aktardı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan konuşmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çektiğini söyledi.

Halk TV'de dün Kürşad Oğuz ile yaptıkları programda kulis bilgisi aktaran Küçükkaya, "Genel Merkez'deki önemli isimlerle de konuştum. Bu konuşma Kılıçdaroğlu'nun tepkisini çekmiş" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Cemal Canpolat'ın yapacağı konuşmadan haberdar olmadığını belirten Küçükkaya, "Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yaptığım temaslarda öğrendim. MYK'da bunu tartışmışlar, bazı MYK üyeleri bundan rahatsız olmuş Kılıçdaroğlu da "Ben de hoşnut değilim" demiş" bilgisini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını iddia etmişti.

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat'ın konuşmasının ardından salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu ise, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" tepkisini göstermişti.