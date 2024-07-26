Cemal Enginyurt, DEVA Partisi'ne mi geçiyor?

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aynı masada yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı. DEVA Partisi'nin Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, "Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan" dedi.

Güncel 26.07.2024 16:47 Giriş: 26.07.2024 16:47

Güncelleme: 26.07.2024 16:58 Kaynak: Haber Merkezi

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