Cemal Enginyurt, DEVA Partisi'ne mi geçiyor?
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aynı masada yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı. DEVA Partisi'nin Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, "Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan" dedi.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile aynı masa yer aldı.
DEVA Partisi'nin Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta dikkati çeken bir not düştü.
Kara, Cemal Enginyurt'u etiketleyerek "Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Paylaşımda 'El sıkışma' emojisine de yer verdi.
Cemil Kara'nın bu paylaşımı, Cemal Enginyurt'un DEVA Partisi'ne geçiş yapacağı şeklinde yorumlandı.
Enginyurt, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan 🤝 @cenginyurt52 pic.twitter.com/AbqoBxrNz7— Cemil Kara (@cemilkaraist) July 26, 2024