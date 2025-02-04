Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP rozeti takacak

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bugün (4 Şubat Salı) Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılacak.

Enginyurt ve Uzun Meclis'te gerçekleşecek olan grup toplantısında CHP rozeti takarak, CHP'ye katılacaklar.

İki isme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti rozeti takması bekleniyor.

Son olarak geçen hafta, eski devlet bakanı DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.

İki milletvekilinin katılımı ile CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e yükselecek.

İzmir Milletvekili Salih Uzun daha önce yaptığı açıklamada Cemal Enginyurt ile birlikte Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacaklarını duyurmuştu.

Uzun şunları kaydetmişti:

"Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik."