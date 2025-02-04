Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP'ye katıldı

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt bugün (4 Şubat Salı) Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

İki isme CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti rozeti taktı.

Son olarak geçen hafta, eski devlet bakanı DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, grup toplantısında CHP'ye katılmıştı.

İki milletvekilinin katılımı ile CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 133'e yükseldi.

"GÜN MÜCADELE GÜNÜDÜR"

Grup toplantısında konuşan Salih Uzun, iktidarın muhalefeti parçalama hamlelerine karşı tavır geliştirdiklerini söyledi.

Uzun, "Merkez sağdan geldim ama güb mücadele günüdür" dedi.

Cemal Enginyurt ise "Biz CHP'lileşmeye ya da CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik" diye konuştu.