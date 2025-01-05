Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı
Demokrat Parti'nin son kongresinden sonra İzmir Milletvekili Salih Uzun ile beraber partiden istifa eden Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını açıkladı.
Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde yaşanan gerilimin ardından İzmir milletvekili Salih Uzun ile beraber istifa eden Cemal Enginyurt, hangi partiye katılmak istediğini açıkladı.
Sözcü TV'de konuşan Enginyurt, DEVA-Gelecek ve Saadet grubundan teklif geldiğini söyledi. "Bizim bu davete katılma durumumuz yok" diyen Enginyurt, CHP'ye katılmasının daha doğru olacağını savundu.
“Nihayetinde bir partide olacağız" diyen Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi dün Ankara'da gerçekleştirilmişti.
Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, "bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi" ve "bazı imzaların geçersiz sayılması" gerekçesiyle kabul edilmedi.
Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.