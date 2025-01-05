Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde yaşanan gerilimin ardından İzmir milletvekili Salih Uzun ile beraber istifa eden Cemal Enginyurt, hangi partiye katılmak istediğini açıkladı.

Sözcü TV'de konuşan Enginyurt, DEVA-Gelecek ve Saadet grubundan teklif geldiğini söyledi. "Bizim bu davete katılma durumumuz yok" diyen Enginyurt, CHP'ye katılmasının daha doğru olacağını savundu.

“Nihayetinde bir partide olacağız" diyen Enginyurt, "Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünüyorsam Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım. Etik olan da budur" ifadelerini kullandı.