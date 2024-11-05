Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'ye tepki: Ne dediğinin bizim açımızdan hiçbir önemi yok

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Enginyurt, yaptığı açıklamada, "Erdoğan iktidarı, 22 yıldan bu yana Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketi, vurgun ve talan düzeni kurmuştur. Erdoğan iktidarı, bu ülkenin her geçen gün daha fazla çökmesine, ekonomik anlamda batmasına, kadınların ölmesine, çocukların tacize uğramasına, uyuşturucu bataklığının daha da artmasına sebep olacaktır" dedi.

"Erdoğan iktidarının devamı açlık, yokluk, sefalet demektir" diyen Enginyurt, Bahçeli'ye de tepki göstererek, "Sayın Bahçeli'nin ne dediğinin bizim açımızdan hiçbir önemi yok" diye konuştu.

"Erdoğan bir daha aday olamaz" diyen Enginyurt, "Aday olma hakkı yoktur. Anayasa, Erdoğan'ın aday olmasına müsaade etmiyor. Türkiye artık Erdoğan'ı taşıyamıyor. Erdoğan torun sevmeye gitmelidir. Bir daha asla seçilmemeli ve seçilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek vermişti.

Bahçeli, açıklamasında şunları söylemişti:

"Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur; Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir."