Cemal Enginyurt'tan CHP'ye katılma açıklaması: "Birleşe birleşe kazanacağız"

Salih Uzun'un birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurduğu İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyla ilgili açıklama yaptı. Enginyurt, "Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız" dedi.

Enginyurt, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim.

CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz

@SalihUzunDr

la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz.

Birleşe birleşe,

Direne direne kazanacağız."

14 Mayıs 2023 de CHP Milletvekili olarak seçildim.

CHP seçmeninin bize verdiği helal oyları, harama çevirmemek adına yarın TBMM CHP grubunda İzmir Milletvekilimiz @SalihUzunDr la birlikte Cumhuriyet Halk Partisine katılıyoruz.

Birleşe birleşe,

Direne direne kazanacağız. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 3, 2025

NE OLMUŞTU?

İzmir Milletvekili Salih Uzun önceki gün yaptığı açıklamada Cemal Enginyurt ile birlikte Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye katılacaklarını duyurmuştu. Uzun şunları kaydetmişti: "Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik."