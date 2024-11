Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

Cemal Enginyurt'ta, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, şöyle devam etti: "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik."

"Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı" diyen Enginyurt, "Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük" ifadelerini kullandı.

Salih Uzun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum" dedi.

Uzun, "Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür" ifadelerini kullandı.

