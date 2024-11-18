Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

Cemal Enginyurt'ta, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, şöyle devam etti: "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik."

"Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı" diyen Enginyurt, "Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük" ifadelerini kullandı.

BUGÜN İTİBARİ İLE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDİYORUM.

YÜCE TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA ARZ EDERİM.@SalihUzunTDV pic.twitter.com/sWv7sSwHtg — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 18, 2024

Salih Uzun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum" dedi.

Uzun, "Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür" ifadelerini kullandı.

33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum.



ÖNCELİKLE ANAVATAN PARTİSİ’NDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM, ÜLKEMİN HER KÖŞESİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ AİLEMİN HER BİR FERDİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM…… pic.twitter.com/PafP3gYmF4 — Salih Uzun (@SalihUzunTDV) November 18, 2024

DEMOKRAT PARTİ'NİN TARTIŞMALI KONGRESİ

Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, "bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi" ve "bazı imzaların geçersiz sayılması" gerekçesiyle kabul edilmedi.

Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.