Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un CHP'ye geçeceği tarih belli oldu

Genel seçimlerde CHP listesinden TBMM'ye giren eski Demokrat Parti Milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, salı günü CHP'ye geçecek.

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'a, salı günkü grup toplantısında Özgür Özel rozet takacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, Enginyurt ile konuşmasını köşesine taşıdı. Enginyurt şunları söyledi:

“Erdoğan’dan kurtulacaksak bunun CHP ile mümkün olacağına inanıyorum. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin toplanmasına katkımız olsun istiyoruz. Zaten Anadolu’nun neresine gidersek gidelim CHP’liler partiye geçmemizi istiyor. CHP’de daha iyi muhalefet edebileceğimizi söylüyorlar. Biz de CHP’nin oylarıyla seçilip başka yere pazarlama ahlaksızlığına düşmemek için seçildiğimiz yere geri dönüyoruz.”

Siyasi kariyerinin büyük kısmını MHP'de geçiren Cemal Enginyurt, böylece TBMM'de üç farklı siyasi parti çatısı altında yer almış olacak.