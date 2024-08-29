Cemal Enginyurt’tan kendisini hedef alan Nagehan Alçı’ya yanıt

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, kendisi hakkında "tutuklama" çağrısı yapan ve "vatan haini" diyen gazeteci Nagehan Alçı’ya “Tutuklayın. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir” dedi.

Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında, geçen cuma günü sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için "istifa etti" diyen Cemal Enginyurt’u hedef almış; “Mehmet Şimşek’in gitmesini istemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Cemal Enginyurt’un yaptığı vatan hainliğidir, vatana ihanettir. Ekonomi sihir değil, mucizeler beklenmez. Ortada bir şey yokken speküle edip ortalığı bulandırmak Mehmet Şimşek’in gideceği dedikodusunu yaymak. Ekonomi şakaya gelecek bir şey değil” demişti.

"GÜCÜNÜZ YETİYORSA TUTUKLAYIN"

Katıldığı Sözcü TV’de hakkındaki ‘tutuklama’ çağrılarına sert tepki gösteren Enginyurt, şunları söyledi:

“O, bana vatan haini deyince millet beni daha çok sevdi. Milletin seçtiği bir vekilim, memleketime sahip çıktım. İktidar olarak kendinizi sevmiyorsunuz. Kendinizden önceki bakana saygınız yok. Birbirinizden nefret ediyorsunuz, sonra çıkıp bir şey söylediğimizde kendinizi kurtarmak için…

Tutuklayın. Gücünüz yetiyorsa tutuklayın hadi. Sizin tutuklamanızdan korkan namerttir. 14 yaşında 4 yıl zindanda yattım da bundan sonra hapishanede yatsam ne yazar. Tutuklayın. Ama biliyorum ki niyetleri şu. Hepimizi bir bir susturmak istiyorlar. Her söylediğimizden dolayı saldırarak bizi susturmak istiyorlar. Konuşmayalım istiyorlar.”