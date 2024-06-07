Cemal Reşit Rey'de dev ekran devrilmişti: 13 şüphelinin ifadesi alındı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir mezuniyet töreni sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan dijital panonun devrilmesine ilişkin 13 şüphelinin ifadesi alındı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dijital pano devrilmesine ilişkin 13 şüphelinin ifadesi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün gerçekleştirilen bir etkinlikte dijital panonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılmıştı.

Dijital panonun, salonda düzenlenen özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken devrildiği öğrenilmişti.