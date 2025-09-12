Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki yangın kontrol altına alındı: İki işçi dumandan etkilendi

Şişli’de tadilat halindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun alt katındaki depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak yapıldığı sırada malzemelerin alev alması nedeniyle çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan salonun alt katındaki depo alanında işçiler kaynak makinesiyle çalıştığı sırada kıvılcım sıçrayan malzemeler alev aldı. Dumanların yükselmesi üzerine ihbar üzerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliklerine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 işçinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Çalışanlar tahliye edilirken, salonda soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.