Cemal Süreya, Kızkulesi İskelesi’nde anıldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD), şair Cemal Süreya'yı doğum gününde Kızkulesi İskelesi’nde düzenlenen etkinlikle andı. Yirmiye yakın şair, yazar ve şiirseverin katıldığı buluşmada şairin 93’üncü yaş gününde kapalı salon toplantısı yerine Kız Kulesi’nde anma gerekçelerinin şairin dizelerinde saklı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bilindiği üzere şair;

Kızkulesi'nin düş getiren pay senetleri

Kısa günde kapış kapış gitti…” dizeleriyle Cumhuriyet'in ekonomik değerlerini özelleştirme furyasıyla satışa çıkaran Turgut Özal yönetimini eleştirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Kızkulesi'nin onarılması haberleri üzerine dernek, Cemal Süreya'yı doğum gününde anma etkinliğini Kızkulesi önündeki rıhtımda düzenlemişti."

ŞAİRLER SÜREYA DİZELERİ OKUDU

Pazar günkü etkinlikte şair Övünç Ezgi Yılmaz’ın sunup yönettiği etkinlikte Seyyit Nezir, Nisa Leyla, Mustafa Köz, Nihal Tekkanat, Tamer Tezin, Nurkal Alpdinç, Cafer Hergünsel, Leman Çetin, İsmail Toksoy, İzel Karaca şiirler okudu, konuşmalar yaptı.

İki saat süren etkinlikte Süreya’ya dair çeşitli anekdotlar da anlatıldı. Etkinliğe küçük şair Okyanus Emek de renk kattı.

POLİTİK GÖNDERMELER

Dernek başkanı Seyyit Nezir, açış konuşmasında, "2021'de 5 arkadaş olarak başladığımız 28 Temmuz Kızkulesi etkinliği katılımcıların her yıl artarak bu yıl 20 kişiyi bulmalı, çevreden geçenlerin ilgilenmesi, artık gelenekleşmeye başlayacağını göstermiş bulunuyor" dedi.

Nisa Leyla, Cemal Süreya'nın şiirinde Yunus Emre'ye uzanan köklerden örnekler sunarak, onun Türkçeyi en zengin ve anlamlı kullanan ilk sıradaki şairler arasında yer aldığını söyledi. Aylık şiir gazetesi Çıngıraklı Sokak yönetmeni şair Mustafa Köz, Cemal Süreya'nın şiirlerinden kesitler sunarak özenli politik vurguya dikkat çekti.

Tamer Tezin, şairin yazılarından alıntılarla izleyicileri Cemal Süreya'nın düşün dünyasında arayış ve gezintiye çıkardı.

Nurkal Alpdinç, Leman Çetin, İsmail Toksoy, İzel Karaca, Cafer Hergünsel akışa şiirlerle katkı verdi.

Etkinliğin Salacak İskele’deki söyleşisine şair Dilruba Nuray Erenler de katıldı.

‘BİR DOĞUM GÜNÜM YOKTUR BENİM’

Süreya ‘Bir doğum günüm yoktur benim’ dediği halde, 10 Ağustos, 4 Mart'ta ve 28 Temmuz olmak üzere üç doğum günü tarihi dile getiriliyor.

Cemal Süreya, kimlik adıyla Cemalettin Seber 1931’de Erzincan’da dünyaya geldi.

9 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da yaşama gözlerini yumdu.