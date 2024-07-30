Cemal Süreya, Salacak Sahili’nde anıldı

Sercan SİNECAN

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD), ölümsüz şairi 93’üncü doğum gününde Salacak sahili’nde düzenlenen etkinlikle andı. Anmaya yirmiye yakın şair, yazar ve şiirsever katıldı. Açıklamada, “Bilindiği üzere şair; ‘Kızkulesi’nin düş getiren pay senetleri/Kısa günde kapış kapış gitti…’ dizeleriyle Cumhuriyet’in ekonomik değerlerini özelleştirme furyasıyla satışa çıkaran Turgut Özal yönetimini eleştirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Kızkulesi’nin onarılması haberleri üzerine dernek, Cemal Süreya’yı doğum gününde anma etkinliğini Kızkulesi önündeki rıhtımda düzenlemişti” denildi.

Şair Övünç Ezgi Yılmaz’ın sunup yönettiği etkinlikte Seyyit Nezir, Nisa Leyla, Mustafa Köz, Nihal Tekkanat, Tamer Tezin, Nurkal Alpdinç, Cafer Hergünsel, Leman Çetin, İsmail Toksoy, İzel Karaca şiirler okudu, konuşmalar yaptı. İki saat süren etkinlikte Süreya’ya dair çeşitli anekdotlar da anlatıldı. Etkinliğe küçük şair Okyanus Emek de renk kattı.