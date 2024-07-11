Çemen Tozbey’in kitabı çıktı: "Akaşa’nın Doğumu"

Çemen Tozbey’in "Akaşa'nın Doğumu", isimli kitabı okurlarıyla buluştu. 16 öyküden oluşan, yalın bir dille kaleme alınmış bu eserde yazar, öyküleriyle sıradan insanların hikayelerini, umutlarını, hayallerini ve hüzünlerini anlatıyor.

Zorluklara karşı direnen, hayatta kalmak için mücadele eden kahramanlar, okurla buluşuyor. "Akaşa'nın Doğumu", insan psikolojisinin yanısıra toplumsal meselelere de değiniyor.

Ayrıca yazar, birçok konuya da eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşırken, okuru da düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor.

ÇEMEN TOZBEY KİMDİR?

Çemen Tozbey 1979'da Ağrı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2003'ten bu yana işletmecilik yapıyor. İlk kolektif öykü kitabı ‘İnsan Tenhaları’ Destek Yayınları'ndan çıktı. Yazdığı öyküler birçok basılı ve dijital edebiyat dergilerinde yayımlandı. Çemen Tozbey'e göre tamamladığı her hikâye, ona huzursuzluk veren bir düşüncenin eylemi sonucudur. Hikâye yazılınca huzursuzluk da biter eylem de. Çemen Tozbey'in Parma Kitap'tan yayımlanan ‘Akaşa'nın Doğumu’ ktiabı çarpıcı öykülerden oluşuyor.