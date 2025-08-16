Cemevi açılışında konuşan Özgür Özel: "Devlet camilerin bütün masraflarını karşılıyor ama iş Alevilere gelince çok sayıda kurumun katkısına muhtaç oluyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışına katıldı.

Özel, çok sayıda milletvekilili, genel başkan yardımcısı ve Parti Meclisi (PM) üyesiyle geldiklerini belirterek "Şüphesiz bir siyasi partiye ait olan bir günde, bir organizasyonda değiliz. Bir açılışta değiliz. Tüm siyasi görüşlere, tüm insanlara, yüreğinde insan sevgisi olan herkese açık olan bir coğrafyadayız. Hepimiz eşit yurttaşlık mantığıyla kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız ve bu devlet, hizmet beklediğinde gerektiğinde canımızı vermek üzere orduya birlikte gidiyoruz, askere birlikte gidiyoruz. Vergi istendiğinde hepimiz vergi veriyoruz" dedi.

Devletin hizmet etmeye geldiğinde bir inancın ve bir mezhebin tüm ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken Özel, "Camilerin bütün masraflarını karşılıyor. Hocaların, müezzinlerin, imamların, hafızların maaşlarını ödüyor ama iş Alevilere, onların ibadetine gelince Hacı Bektaş’ta bile bir cemevinin, Bağcılar Cemevi’nin yeniden onarılması, restore edilmesi, misafirhanesinin olması gerektiği hale getirilmesi bir milletvekilinin yüce gönüllülüğüne, onun maddi-manevi desteklerine ve çok sayıda kurumun katkısına muhtaç oluyor" diye konuştu.

"BİRİLERİ İKTİDARDA OLABİLİR AMA MECLİS MİLLETİNDİR"

Özel, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmasına da değinerek, "Bugünlerde o komisyonda Meclis’i ve milletin de Meclis’i bildiğini bildiğimiz için yer aldık. Birileri iktidarda olabilir ama Meclis milletindir. Komisyon o iktidar partisinin değil, millete ve onun Meclis’ine aittir. Gördüğümüz bütün zulümlere, bütün haksızlıklara rağmen o komisyonda yer aldık. Amacımız; Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkes'in bu ülkenin üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, atasının, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere ve tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek..." dedi.

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI SIFATIYLA GELECEK"

Silivri Marmara Cezaevinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla yaşadığı bir anıyı paylaşan Özel, şöyle konuştu:

"Bir anahtarım var, bir odam var. Gideceğim o odayı açacağım. O oda geçen sene KİPTAŞ’ın yapıp Ekrem Başkanımızla birlikte hep birlikte açtığımız mihmandar evindeki odamızın anahtarı. Ekrem Başkan o odaya girdiğimizde demişti ki ‘Burası tabii yıl boyunca misafirleri ağırlayacak. Ama bu odaya iki anahtar yaptıracağım, bunlardan birini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir tanesini Özgür Özel’e vereceğim. Bizim gönlümüz geniş’ demişti. ‘Bu oda hepimize yeter’ demişti. O oda hepimize yeter ama bugün geçen seneki gibi o da Ekrem Başkan’la birlikte oturmayacağız. Maalesef Ekrem Başkanımız o odadan bile küçük bir hücrede bugün Silivri Cezaevi’nde. Sıcak mesajını Vekili Nuri Başkanımızla iletti. Ümit ediyorum bundan sonra yıllarca Hacı Bektaş’a, Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelecek. Bugün burada bizimle birlikte olan çok sayıda arkadaşımız, çok önemli görevlerle, makamlarla gelecekler ama bir şey değişmeyecek. Hem Ekrem Başkan’ın yüreğindeki hem bizim yüreğimizdeki insan sevgisi, zulme karşı boyun eğmeme, dimdik durma, Hüseyin’in duruşunu gösterme ve her türlü kendi yanından gidip de saray sofrasına oturan Hızır Paşalara karşı Pir Sultan’ın direncini, duruşunu gösterme, Hacı Bektaş’ın gösterdiği yoldan ayrılmamak… Yolda bazı yolcular başka taraflara sapabilirler, karşı tarafa geçebilirler. Hızır Paşa gibi zulmün karşısında boyun eğip, zulmedenlerin safına katılabilirler. Ama hepimiz biliriz ki yol yolcudan uludur. Biz bu yolun bütün yolcularının, yolundan sapmayan ve bu yolun aşkını gönlünden uzaklaştırmayan bütün yolcularının önünde saygıyla eğilirim.”