Cemevi Başkanına gözaltı

Haber Merkezi

Hacı Bektaş Veli Vakfı Avcılar Şubesi ve Yeşilkent Cemevi Başkanı Aslan Uzun, savcılıkta Colani hakkında suç duyurusunda bulunduğu esnada gözaltına alındı.

Suriye’deki Alevi toplumuna yönelik katliamı karşı kamu davası açılması talebiyle İstanbul Savcılığı’na dilekçe vermek isteyen Uzun, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Savcının, dilekçenin içeriğini okumadan “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten” gözaltı kararı verdiği kaydedildi. Uzun’un bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor. Uzun’a destek için tüm kurumlara dayanışma çağrısında bulunuldu.