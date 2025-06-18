Cemevi ve spor tesisi temeli tahrip edildi

Malatya Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımına başlanan Cemevi ve kültür merkezi, dernek binası, spor kulübü tesisi temellerinin, araziyi daha önce Milli Emlak’tan kiralayan kişi veya kişiler tarafından tahrip edildiği iddia edildi.

Malatya Haçova Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztorun, İkizce Mahallesi’nde yaşanan kamulaştırma sonrası devlet yetkililerinden Cemevi, dernek binası ve Ataköyspor kulübüne yer istediklerini, devlet yetkililerinin de bu alanda üç yer verdiğini belirtti.

Öztorun, "Bu alanda toplam kiralanan alan 126 dönüm bir yer. Bizim de projemiz burada 46 dönüme tek kabul eden bir yer var. Şu an kendi kiraladığı yerde kiracısını çıkartamaz duruma gelmiş devlet. Kiracısı gelmiş, temeli bu hale sokmuş. Burada bir kamuya zarar verilmiş. Biz, Cemevimizin, dernek binamızın, Ataköy Spor Kulübü’müzün bu alanda olmasını istiyoruz ve kiralanmanın tamamen iptal edilmesini istiyoruz. Bu alanda hayvancılık yapılamaz duruma geldi. Zaten köy evleri de buraya yapıldı. Bu sebepten dolayı tamamen kiralanmasının iptal edilip bizim projelerimize bir an önce devam edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.