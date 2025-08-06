Cemevleri için eşitlik çağrısı: Yer tahsisindeki ayrımcılığa son verin

Cemevlerinin arsa tahsisi ve uygulamadaki eşitsizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, "Yasal düzenlemeye rağmen, uygulamada Cemevlerine yönelik ayrımcı tutumlar, keyfi izin süreçleri ve yer tahsisinde gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum hem eşit yurttaşlık ilkesine hem de kanun hükümlerine aykırıdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Fırat, Cemevlerine yer tahsisi sağlanmasıyla ilgili olarak 2022'de "İmar Kanununu'na eklenen "İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu Cemevi yerleri ayrılır. İl ve ilçelerde mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla Cemevleri yapılabilir. Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez” maddesini anımsattı.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Fırat, söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren hem kamu otoritesi, hem de yerel yönetimler tarafından uygulamada değişik tutumlar sergilendiğini, birçok belediyede tarafından Cemevleri için imar planında yer ayrılmadığı, ayrılan yerlerin ise fiilen tahsis edilmediği ve zaman zaman başka amaçlara dönüştürüldüğünü söyledi. Cemevlerinin Alevi toplumunun ibadethanesi olarak, Anayasa’da güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Fırat "Yasal düzenlemeye rağmen, uygulamada Cemevlerine yönelik ayrımcı tutumlar, keyfi izin süreçleri ve yer tahsisinde gecikmeler yaşanmaktadır. Bu durum hem eşit yurttaşlık ilkesine hem de kanun hükümlerine aykırıdır" diye konuştu.

Fırat, soru önergesinde özetle şunları sordu:

İmar Kanunu’nun Ek 10. Maddesi uyarınca, kanunun yürürlüğe günden itibaren kaç il ve ilçede imar planına Cemevi yeri ayrılmıştır? İl ve ilçe bazında dağılım nedir?

İmar planlarında yer ayrılmış olmasına rağmen, başka amaçla tahsis edilen veya kullanım amacına aykırı hale getirilen Cemevi alanı var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

7421 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren yaklaşık 3 yıl geçmiştir. Buna istinaden mülkî idare amirleri tarafından reddedilen Cemevi yapım başvurusu var mıdır? Varsa red gerekçeleri nelerdir?

Cemevleri için ayrılan alanların tahsis ve yapım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Bakanlığınızca yürütülen özel bir çalışma var mıdır?