Cemil Bayık: Öcalan'dan bize mektup ulaştı

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'dan kendilerine bir mektup geldiğini açıkladı.

Öcalan'ın Kürt sorununu 'çatışma zemininden demokratik zemine' çekmek istediğini öne süren Bayık, bu sürece olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Bayık, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Yapılan açıklamalar, yürütülen tartışmalar halk üzerinde, demokratlar, aydınlar, sosyalistler üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Hatta bir coşku da yaratıyor; bunu görüyoruz. Bizde de iyi bir etki, coşku ve heyecan yaratıyor."

Abdullah Öcalan'ın inisiyatif üstlendiğini belirten Bayık, PKK liderinin 'elinin güçlendirilmesi' gerektiğini de ifade etti.

PKK lideri Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Kuzey Irak'ta yapacağı görüşmelerin ardından bir kez daha Öcalan'ı ziyaret edecek.