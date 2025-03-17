Cemil Bayık: Öcalan dışında kimse kongreyi toplayamaz

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısına ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada, "PKK’nın kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.

Gelişmelerin ardından Cemil Bayık'tan bugün yeni bir açıklama geldi. ANF'de yayımlanan açıklamasında, "Öcalan dışında kimse kongreyi toplayamaz" diyen Bayık, Öcalan için "Özgür çalışır koşulları ortaya çıkarılmazsa geliştirmek istediği süreç gelişmez. Devletin atacağı adım, bunun için gerekli yasal değişiklikleri yapmadır" dedi.

Bayık, kongrenin toplanması için "Ateşkes koşullarının sağlanması gerekir. O zaman işte kongre toplanabilir, çağrıyı yerine getirebilir" ifadelerini kullandı.

Bayık ayrıca Öcalan için "Kongreyi bizzat toplaması, yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. Onun dışında kimse kongreyi toplayamaz, kongrede o kararları çıkaramaz. Bu hareketi kuran, geliştirendir. Ancak Apo, kongrenin kararlar almasını sağlayabilir, doğrultu verebilir. Başka hiçbirimiz, PKK yönetimi veya PKK’nin kadroları bunu sağlayamaz" ifadelerini kullandı.