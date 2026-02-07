Cemil Bayık: Suriye istikrara kavuşmadan Ortadoğu’da belirsizlik sürecek

PKK’nin üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelere ilişkin ANF'ye verdiği röportajda bölgedeki güç dengeleri, Suriye, İran ve Irak’taki siyasal süreçler ile Suriye'de Kürtlere yönelik saldırılara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bayık, Ortadoğu’daki belirsizliğin merkezinde Suriye’nin yer aldığını belirterek, “Suriye’deki siyasi dengeler ve siyasi durum bir istikrara kavuşmadan Ortadoğu’nun geleceğinde her zaman belirsizlikler olacaktır” dedi.

"ABD, İNGİLTERE VE TÜRKİYE DESTEĞİ İLE HTŞ HAREKETE GEÇİRİLDİ"

Suriye’de BAAS rejiminin devrilmesine giden süreci değerlendiren Bayık, ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin de desteğiyle HTŞ’yi harekete geçirdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle ABD ve İngiltere Türkiye’nin de desteğiyle HTŞ’yi harekete geçirip Suriye’de BAAS rejimine son vermişlerdir. Kuşkusuz BAAS rejiminin sonlandırılmasında İsrail’in de rolü vardır. BAAS rejiminin yıkılışından sonra İsrail’in Suriye’ye müdahalesi de bu yıkılma planının bir parçası olarak gerçekleşmiştir.”

"İRAN REJİMİNİN AYAKTA KALMA ZEMİNİ KALMADI"

İran’ın bölgedeki konumuna da değinen Bayık, mevcut İran rejiminin hedefte olduğunu belirterek, Irak üzerinden yürütülen politikaları şöyle değerlendirdi:

İran’daki mevcut siyasi rejim ABD ve İsrail’in hedefindedir. İlk önce İran’ın Ortadoğu’daki vekil güçlerini etkisiz kıldılar. Şimdi doğrudan İran’ı hedefliyorlar. Irak’ta, ABD işgali ile yeni bir siyasi sisteme geçildi. Hala da ABD etkisinin olduğu bir ülkedir. Ancak İran’ın nefes aldığı yerlerden biri Irak olduğu için burada Irak yönetimini İran’a destek olacak durumdan çıkarmak istiyorlar.”

Irak’ta özellikle Haşdi Şabi’nin hedef alındığını ifade eden Bayık, Sudani hükümeti döneminde atılan adımların yeterli görülmediğini söyledi. Bayık, olası bir uzlaşmanın sağlanamaması halinde Irak’ta yeni yönelimlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

İran’daki rejimin geleceğine ilişkin de dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Bayık, şu ifadeleri kullandı:

Şu açığa çıkmıştır. Mevcut İran rejiminin ayakta kalma zemini kalmamıştır. Bu rejim ya değişecek yada yıkılacaktır. Eğer köklü değişimler yapmazsa bu sonuç kaçınılmaz görünüyor. Ancak dış müdahaleye dayalı bir yönetim İran’da krizi ve sorunları daha da ağırlaştırabilir.”

"MİLLİYETÇİLİK FİTNESİ BATIDAN GELMİŞTİR"

Ortadoğu’nun tarihsel yapısına da değinen Bayık, bölgenin yerel özerklikler temelinde şekillendiğini savunarak, “Ortadoğu tarihi aslında yerellerin özerklik içinde yaşadığı bir tarihtir. Milliyetçilik fitnesi batıdan gelmiştir” dedi.

Rojava ve Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların demokratik sistemi hedef aldığını vurgulayan Bayık, HTŞ önderliğindeki Suriye Geçici Hükümeti'nin bu yapıyı kabul edemeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

Rojava’ya ve Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik saldırının önemli bir boyutunun da demokratik toplumu hedeflemiş olmasıdır. Şam hakimi HTŞ, tabi ki Rojava-Kuzey-Doğu Suriye’deki demokratik sistemi kabul edemez ve sindiremezdi.”

Bu saldırıların uluslararası güçlerin onayı ve bölge ülkelerinin desteğiyle gerçekleştiğini savunan Bayık, hedefin Kürt iradesini kırmak olduğunu söyledi.

"BARRACK'IN AÇIKLAMALARI ORTADOĞU HALKLARINA HAKARETTİR"

Rojava’daki demokratik sistemin bölgesel monarşik yapılar açısından tehdit olarak görüldüğünü dile getiren Bayık, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın açıklamalarına da atıf yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

Rojava’nın demokratik sisteminin hedef alındığı açıktır. Tom Barrack Ortadoğu’da demokrasi olmaz, monarşi uygundur, dedi. Bu aslında Ortadoğu halklarına hakarettir; demokrasiyi Ortadoğu halklarına layık görmemektir.”

Bayık, Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların, demokratik özerk sistemi tasfiye etmeyi amaçladığını savundu.