Cemil Bayık’tan Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye ettiği kilim hakkında açıklama

PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından özel olarak dokutulan bir kilimin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli ile Öcalan'ın karşılıklı hediyeleşmesinin "karalama kampanyasına" dönüştürüldüğünü belirten Bayık, şunları söyledi:

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAKTIR"

"Meclis tutanaklarında yer alan ve Reber Apo’nun belirttiklerinin bağlamından koparılarak spekülasyon yapılması art niyetlilerin işidir. Devlet Bahçeli, Önderliğe hediye göndermiş; Önderlik de buna karşılık Kürt özelliği taşıyan bir hediye gönderilmesini istemiştir. DEM Parti İmralı heyeti de bunun gereklerini yerine getirmiştir. Bu hediyeler üzerinden olumsuz algılar yaratmaya çalışmak, öküz altında buzağı aramaktır. Her olgu kendi mecrasında değerlendirilmeli. Niyeti iyi olmayanlar bir şeyler söyleyebilir. Buna ‘El ağzı çuval değil ki büzelim’ diyebiliriz."

ANF'ye konuşan Bayık tartışmalara ilişkin ise, "Sanal medya üzerinden yürütülen saldırılar, önderliğin itibarını sarsmayı hedefliyor. Kürtler adına yapıldığı söylenen paylaşımların önemli bir kısmının bu merkez tarafından yönetildiğini bilmeliyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Aralık 2025'te DEM Parti heyetinin TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Abdullah Öcalan tarafından Şanlıurfa'da özel olarak dokutulan bir kilimin kendilerine hediye edildiğini açıklamıştı.