Cemil Önal’ı öldüren zanlının fotoğrafı paylaşıldı

Hollanda polisi, 2022'de suikast sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın kara kutusu Cemil Önal’ı öldüren zanlının fotoğrafını paylaştı.

Hollanda polisi, katil zanlısını tanıyanları ararken, zanlının 1.80 boylarında, iri yapılı, sakallı, siyah giysili ve Adidas marka, beyaz tabanlı siyah ayakkabılar giyen bir erkek olduğunu belirtti.

Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'a konuşmuş ve aralarında Türkiye'deki üst düzey kamu görevlilerin de yer aldığı birtakım kaset, rüşvet ve şantaj iddialarından bahsetmişti.

Cemil Önal röportajdan kısa süre sonra 1 Mayıs akşamı yaşadığı Hollanda'da bir otelde silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Hollanda'nın Rijswijk kentinde bir otelin terasında gerçekleşen suikastın ardından, Lahey polisi saldırganın güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hollanda polisi, saldırganın yakalanabilmesi için tanıklara çağrıda bulunarak, olayla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

Önal'ın ölümünden önce tehditler aldığı ve bu tehditlerin savcılığa bildirildiği iddia edilmişti.