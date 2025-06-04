Cemil Tugay, Bakan Uraloğlu’nu ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 3 Haziran Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Sosyal medyada paylaşım yapan Tugay, görüşmede kentin altyapısının ve projelerinin konuşulduğu belirtildi.

Tugay, paylaşımında “Şehrimizde ulaşım ve altyapı başlıklarında gündemimizde olan projeleri ve ihtiyaçları görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı ziyaret ettik. Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ve ilgili Genel Müdürlerle çok verimli geçen görüşmemiz ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle kendim, kurumumuz ve şehrimiz adına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Şehrimizde ulaşım ve altyapı başlıklarında gündemimizde olan projeleri ve ihtiyaçları görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı ziyaret ettik.



Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ve ilgili Genel Müdürlerle çok verimli geçen görüşmemiz ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle… pic.twitter.com/VXNsgZws7J — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 3, 2025

Uraloğlu ise ziyarete ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. İzmir’in ulaşım ve altyapı ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımızın çizdiği “Türkiye Yüzyılı Şehirleri” vizyonu çerçevesinde ülkemizin her şehrinin kalkınması için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

YAVAŞ’I DA ZİYARET ETTİ

Tugay, Ankara’daki ziyaretleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret etti.

Tugay, ziyarete ilişkin paylaşımında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği için çok teşekkür ederim" dedi.