Cemil Tugay basın toplantısında konuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden grevin beşinci gününde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunuyor.

Tugay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Park bahçeler şantiyesinin girişine bir şube başkanı bir sandalye koyarak girişi engelledi. Bildiğiniz girişi kapattılar.

Dün akşam bana yönelik olan muamelenin açıklaması şuydu. Bu çöpleri toplayamazsınız dediler bana. Bu halkın sağlığıyla oynamak değil mi? Grev yapıyorum diyen hiçbir işimizi oraya çağırmadım. Grevde olmayan bazı arkadaşlarımızla çöpleri toplamaya çalıştık. İzmir halkı, Türkiye’nin neredeyse tamamı haklılığımızı gördü.

Görüşme masamız açık.

Önceki belediye başkanının diğer sendikayla yaptığı ölçüsüz anlaşmadır. Çalışanlarımızın hakları bizim teminatımız altındadır. Şu anda 23 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini biz verirsek bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karşılamasının imkanı yok.

Ben göreve geldikten sonra bu aradaki farkı kapatalım diye Ağustos ayında yüzde 7’lik bir artış imzaladık. Bu toplu iş sözleşmesinde yoktu. Masada yüzde 30’luk artış aslında yüzde 37’lik orana denk geliyor. Bizim uzlaşma açısından kapımız açık.

Bütçemize göre hareket etmek zorundayız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve beni sendikal haklara karşı gibi göstermeye çalışıyorlar. Siz Türkiye’nin 81 ilinde olanları görmeyeceksiniz.

Onlar ve bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabasında olanlar var.

Profesörler biz bu kadar maaş almıyoruz diyorlar.

Ayrıntılar geliyor...