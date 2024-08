Cemil Tugay ‘belediyelere hava aracı’ için bakanlıkla görüşmeye hazırlanıyor: Yerel yönetimlere daha fazla yetki vermeleri gerekiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangınlarla mücadeleyle geçen dört günün ardından hava aracı almak için bakanlık düzeyinde görüşmelere başlayacaklarını ifade ederek, “Eğer bakanlık bize bu konuda izin verirse böyle bir çabamız olacak. Yerel yönetimlere daha fazla yetki vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

Yaklaşık dört gündür geniş alanlara yayılan yangınlarla mücadele eden İzmir’de yangınların kontrol altına alınmasıyla birlikte yaşanan felaketin gerçek yüzü ve yaşanan mağduriyetler de ortaya çıkmaya başladı.

Yangınlar büyük oranda kontrol altına alınırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaklaşık 2 gün boyunca alevler mücadele eden Bayıdır ilçesi Elifli köyünde yangında mücadele eden ekipler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yangının yaşandığı köyde incelemelerde bulunan Başkan Tugay, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Yerel yönetimlerin yangınlara müdahalede yetkilerinin artırılması gerektiğinin altını çizen Tugay, belediyelerin yangına havadan müdahale edebilmeleri için bakanlık düzeyinde görüşmeler yapacağını ifade etti.

“27 ilçemizde dört günde 240 tane yangın çıkmış”

Yangınların sürdüğü dört gün boyunca kentte diğer illerin de katkılarıyla seferberlik ortamı yaratıldığını ifade eden Başkan tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda söndürme çalışması çok az kaldı. Ama büyük oranda soğutma çalışması yapılıyor. Genel olarak çok aktif bir yangın yok. 27 ilçemizde dört günde 240 tane yangın çıkmış. Yani bunlarla mücadele ettik. Hava halen anormal sıcak ve kurak. Ama özellikle rüzgarla birlikte birdenbire çok hızlı yayılan yangınlarımız oldu. Şu anda derin nefes aldığımız bir noktadayız. Tüm yangınlar kontrol altında gibi görünüyor. Çok yoğun yangınların yaşandığı günlerde Türkiye'den pek çok yerden bize yardım için itfaiye geldi. İtfaiye görevlisi arkadaşlarımız geldi. 10 tane ilden 41 araç ve 113 personel gelmiş. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ki aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İstanbul'un ilçeleri var. Onun dışında Burdur’dan, Bursa'dan, Afyon'dan, Muğla'dan yardıma geldiler. Adana'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan, Giresun'dan, Van'dan yardım teklif edildi. Sağ olsunlar uzak oldukları için biraz bekleyin ihtiyacınız olursa çağıralım dedim. Çok şükür ihtiyacımız olmadı. Türkiye'nin her yerinden yardıma gelen arkadaşlarımız oldu. Her birini ayrı ayrı çok büyük teşekkürümüz var. Milletimiz var. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Böyle kötü günleri bir daha hiçbirimiz yaşamayalım.”

“Bakanlık bize bu konuda izin verirse böyle bir çabamız olacak”

Belediyelerin yangınlara havadan müdahale ekipmanının olması gerektiği yönünde vatandaşlardan talep geldiğini belirten Tugay, yetki konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğini ifade etti. Bu bu konuda girişimde bulunacaklarını belirten Tugay şöyle konuştu:

“Yamanlar'daki yangında ben de bunu eleştiri olarak dile getirdim. Getirmek zorunda kaldım. Çünkü sadece havadan müdahaleyle söndürülebilecek yangınlara, yeterli müdahale olmadı. Vatandaşlarımız da görüyorlar. Yamaç olan yani karadan araçların ulaşamayacağı yerlerdeki yangınları nasıl söndürebilirsiniz? Havadan söndürebilirsiniz. Onun için hiç olmazda belediye de buna göre kendine araç gereç alsın diye bekliyorlar. Biz de düşünüyoruz açıkçası yani eğer bakanlık bize bu konuda izin verirse böyle bir çabamız olacak. Bizim de havadan yangın söndürmeyle ilgili araçlarımız neden olmasın? Ancak şunu söyleyeyim. Burada daha detayda almamız gereken çok önlem olduğunu da düşünüyorum. Biraz önce bir dere yatağını gördük. Dere yatağı açılıp da bir koridor haline getirilebilirdi ve yangının bu şekilde oradan atlaması engellenebilirdi. Durdurulmuş gerçi orada hani daha ileri gelmemiş ama bunun gibi şeyler. Yaklaşık 600 köyün işte 440’ına tanker vermiş durumdayız. Diğerlerine de bir an önce tanker verelim. Onların da erkenden yangına müdahale şansı olsun diye düşünüyoruz. İtfaiyemizin personel sayısını, araç sayısını arttırmayı düşünüyorum. Onun dışında bazı modern araçları itfaiyemizin emirine verelim ve daha etkin daha hızlı yangın müdahaleleri gerçekleştirelim diyorum. Ama yasaya göre aslında yerleşim yerleri dışında biz yetkili değiliz. Normalde orman alanlarında, Orman Bölge Müdürlüğü, genel anlamda AFAD yetkili. Bazı koordinasyon sorunları yaşanabiliyor. Bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa hepimizin eksiklerinin gidermek için bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum.”

“Diğer taraftan da bakanlıkla görüşmeleri başlatacağız”

Yangının yaralarını sarmak için acil eylem planının hayata geçirilmesinin ardından belediyelerin havadan müdahale aracı edinebilmesi için bakanlık düzeyinde görüşmelere başlayacağını kaydeden Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Yangın sonrası bir acil yardım planımız olacak. Onları bir yola sokalım. Çünkü evlerini kaybetmiş vatandaşlarımıza hızlıca ev yapma, iş yerlerini zarar görenlere hızlıca bir onarım yapma gibi düşüncemiz var. Hayvanları telef olanlar var. Ahırları yananlar var. Bunlara hızlıca yardımlar çıkaracağız. Daha sonraki aşamada da kaybettiğimiz bu ağaçları yerine koymak için bir eylem planlayacağız. Onu da bütün vatandaşlarımızın, ilgili olabilecek bütün kişi ve kurumların desteğiyle yapmalıyız diye düşünüyorum. Başka türlü için belediye bunun altından kalkamaz. Yanan her şeyi yerine koymamız lazım bu şekilde. Bunları bir taraftan acil sıkıntıları giderecek şekilde planlarken diğer taraftan da bakanlıkla görüşmeleri başlatacağız. Belki sistemi değiştirmek gerekiyor. Belki yerel yönetimlere daha fazla yetki vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da Türkiye Belediyeler Birliği, CHP’nin genel merkezi, genel merkez yönetimi üzerinden de aynı zamanda dile getireceğiz.”