Cemil Tugay: Bir Ekrem’i alırsınız arkadan bin Ekrem gelir

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İzmir’den destek sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sendikalar, odalar, dernekler ve on binlerce yurttaşla birlikte destek yürüyüşünde buluştu. Lozan Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na doğru sloganlar eşliğinde yürüyen İzmirliler, “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “her şey çok güzel olacak”, “hak, hukuk, adalet”, “susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Zor günler geçiriyoruz ama biz zor günleri 22-23 yıldır geçiriyoruz. Her geçen yıl bir öncekinden daha fazla şeyi kaybederek, özgürlüklerimizi, haklarımızı kaybederek, gençlerimiz de gelecek umutlarını kaybederek bu süreyi geçiriyoruz. Çok üzüntülü birkaç gün geçirdik. Ekrem İmamoğlu birkaç gündür nezarethanede, belki kuru bir sedirin üzerinde uyuyor geceleri. O da her biriniz gibi etten kemikten insan. Onun da anne babası, evlatları var. Onun da yüreği sızlıyor. Sizler onu siyasetçi olarak tanıyorsunuz, ben bir arkadaş olarak, bir yoldaş, kardeş olarak sizlerden biraz daha fazla tanıyorum. O yüzden inanın; içinizdeki isyan her neyse, aklınızdaki düşünceler her neyse, neye itiraz ediyorsanız onun iki katını ben hissediyorum ve içimde taşıyorum. Saraçhane’de, İzmir’de, Ankara’da, Türkiye’nin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın bizden ne istediğini düşünüyorum. Biz ne yapmayı istiyoruz onu düşünüyorum. Biz eşitlik, adalet, demokrasi istiyoruz ve bunu sadece bir grup insan için değil, sadece kendi yandaşlarımız için değil, bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan herkes için istiyoruz” dedi.

“BİZE NEYİ KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞTIĞINIZI DA BİLİYORUZ”

Tugay, “Ekrem Başkanı tutuklarken dediler ki ‘örgüt lideri bu’. Düşündüm dedim ki ‘hangi örgütün lideri Ekrem İmamoğlu?’. Anne Kart örgütünün lideri mi? Kreş örgütünün lideri mi? Metro örgütünün lideri mi? Emeklilere yardım örgütünün lideri mi? Yurtsuz öğrencilere yurt yapanların örgütünün lideri mi? Ekrem Başkan aç insanlar için Kent Lokantaları yaptı, herkese ilham oldu. Kent Lokantaları örgütünün lideri mi? Böylesine önemli hizmetleri olan bir insanı bu kadar kolayca nasıl saf dışı bırakmaya çalıştınız, onu görevden nasıl aldınız, İstanbulluları ve gelecekte Türkiye’yi onun hizmetlerinden mahrum bırakmaya nasıl cesaret ettiniz? Biz bunu neden yaptığınızı biliyoruz. Bize neyi kabul ettirmeye çalıştığınızı da biliyoruz. Buraya gelmeden bütün ilçe belediye başkanlarımızla ve büyükşehir meclis üyelerimizle toplandık, kararlar aldık. Ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Şunu bilsinler, duyması gerekenler duysun. Bir Ekrem’i alırsınız, arkadan bin Ekrem gelir. Bu toplum daha çok lider çıkarır. Ekrem İmamoğlu’na da özgürlüğünü yine bu toplum kazandırır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. ‘Vazgeçersen yenilirsin’ diyenlerin izindeyiz” şeklinde konuştu.