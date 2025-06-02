Cemil Tugay: Bütçemize göre hareket etmek zorundayız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden grevin beşinci gününde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Tugay, basın toplantısında sendika yetkililerine tepki gösterdi.

Sendika yöneticilerini "yalan söylemek"le itham eden Cemil Tugay, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, tehdit eden sizsiniz. Bütün yanlışlara tehditlere karşı bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, "DİSK, Genel İş bizim sayemizde İzmir’de örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar edersiniz, bu haksızlığı nasıl yaparsınız? Bu İzmir’e yaptığınız büyük bir haksızlıktır, İzmir bunu hak etmiyor" diye konuştu.

Tugay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Park bahçeler şantiyesinin girişine bir şube başkanı bir sandalye koyarak girişi engelledi. Bildiğiniz girişi kapattılar.

Dün akşam bana yönelik olan muamelenin açıklaması şuydu. Bu çöpleri toplayamazsınız dediler bana. Bu halkın sağlığıyla oynamak değil mi? Grev yapıyorum diyen hiçbir işimizi oraya çağırmadım. Grevde olmayan bazı arkadaşlarımızla çöpleri toplamaya çalıştık. İzmir halkı, Türkiye’nin neredeyse tamamı haklılığımızı gördü.

Görüşme masamız açık.

"BUNU SİYASET FIRSATÇILIĞINA DÖNÜŞTÜRME ÇABASINDA OLANLAR VAR"

Önceki belediye başkanının diğer sendikayla yaptığı ölçüsüz anlaşmadır. Çalışanlarımızın hakları bizim teminatımız altındadır. Şu anda 23 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini biz verirsek bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karşılamasının imkanı yok.

Ben göreve geldikten sonra bu aradaki farkı kapatalım diye Ağustos ayında yüzde 7’lik bir artış imzaladık. Bu toplu iş sözleşmesinde yoktu. Masada yüzde 30’luk artış aslında yüzde 37’lik orana denk geliyor. Bizim uzlaşma açısından kapımız açık.

Bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Bütçe yetmediği zaman nereden kaynak bulacağız?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve beni sendikal haklara karşı gibi göstermeye çalışıyorlar. Siz Türkiye’nin 81 ilinde olanları görmeyeceksiniz.

Bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabasında olanlar var.

Profesörler biz bu kadar maaş almıyoruz diyorlar.

İşçileri kışkırtmaya çalışanlara dikkat edin.

İzmir gibi bir şehirde siyasi fırsatçılık yapanlar, halkı ikna edememeye devam edecekler. Ama biz iktidara talibimiz. Onun için ahlakımızı bugün toplu iş sözleşmesi masasında göstereceğiz.

CHP'li belediyelerden kimse başka bir şey beklemesin.

"BİZİM SAYEMİZDE ÖRGÜTLENDİNİZ"

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. İşçileri kışkırtmak isteyenlere karşı dikkat edin. Neden İzmir? Neden CHP'li belediyeler? Ufak cılız eylemler dışında hiçbir şeyinizi görenler yok. Üstelik çalışmak isteyen işçinin üzerinde baskı kurmak... Amaçları nedir?

Yalan söylemeyi bırakın, biz kimseyi tehdit etmiyoruz, tehdit eden sizsiniz. Bütün yanlışlara tehditlere karşı bu şehre sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehrimizi, halkımızı bizimle dayanışma göstermeye davet ediyoruz. Bu yürekten bir çağrıdır.

Biz İzmirli olmaktan gurur duyuyoruz.

Sorumsuz hiçbir kararın arkasında durmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vererek neyi amaçlıyorlar?

DİSK Genel İş bizim sayemizde İzmir’de örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar edersiniz, bu haksızlığı nasıl yaparsınız? Bu İzmir’e yaptığınız büyük bir haksızlıktır, İzmir bunu hak etmiyor."