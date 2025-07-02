Cemil Tugay: CHP itibarsızlaştırılmak isteniyor, İzmir'deki operasyon siyasi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye düzenlenen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Operasyonlarda CHP'nin itibarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Tugay, bu operasyonların siyasi olduğunu kaydetti.

Gözaltındaki isimlerin şartlarının iyi olmadığını öğrendiklerini belirten Tugay, "Arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum" dedi.

Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak İzmir halkı bilsin ki her kim başka türlü bir algı çalışması içinde olursa olsun; bu süreci birlik, beraberlik içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan, hukuksal sürece de yardımcı olacak şekilde takip edecektir" diye konuştu.

Deniz Yücel de soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğunu söyleyerek tüm arkadaşlarının yargılama sürecinde aklanacağına inandıklarını belirtti. Yücel, tutuksuz yargılama çağrısı yaptı.