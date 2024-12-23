Cemil Tugay'dan AKP iddiasına yanıt: Bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılacağı iddiasına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim" dedi.

"Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım" diyen Tugay, şunları söyledi:

"Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."