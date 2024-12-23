Cemil Tugay'dan AKP iddiasına yanıt: Bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılacağı iddiasına, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim" sözleriyle yanıt verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılacağı iddiasına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tugay, "Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim" dedi.
"Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım" diyen Tugay, şunları söyledi:
"Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."
Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım.— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) December 23, 2024
Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet… https://t.co/KmL1f3o3bD