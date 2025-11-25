Cemil Tugay'dan "AKP’ye geçecek" iddialarına yanıt
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları sert bir dille reddetti. Saygı Öztürk'e konuşan Tugay, “Partimden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Ankara’da AKP’li milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ortaya atılan “AKP’ye geçeceği” iddiaları yeni bir tartışma başlatmıştı.
Tugay, söz konusu iddialara ilişkin Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşarak iddiaları net bir dille yalanladı.
Saygı Öztürk’ün aktardığına göre Tugay AKP’li milletvekilleriyle görüşmelerinin parti değiştireceği anlamına gelmediğini söyledi. Tugay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Eğer bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar.”
Tugay görüşmede ayrıca belediyenin yürüttüğü projeler, sosyal konut çalışmaları ve finansal düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.