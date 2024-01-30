Cemil Tugay'dan 'Cengiz Holding'e arsa sattı' iddialarına yanıt

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Eren Erdem'in, kendisine yönelik 'Cengiz İnşaat'a arsa sattığı' iddialarına yanıt verdi. Arsayı Cengiz yerine başkasına satmayı istediğini ancak yasal engelin buna izin vermediğini vurgulayan Tugay, konuyla ilgili Tunç Soyer ve Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğünü ifade etti.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in Mehmet Cengiz’e arsa sattığına yönelik iddialarına yanıt verdi.

Cemil Tugay ile konuyla ilgili yaptığı görüşmeyi Sözcü TV'de anlatan gazeteci İsmail Saymaz, Tugay'ın yaptığı işlemin arkasında durmadığını ancak o günlerde uyarılmadığını ve belediyeyi zarara uğratmadığını aktardığını söyledi.

"BAŞKASINA SATMAK İSTEDİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin Cemil Tugay'ın adaylığına karşı çıktığını belirten Saymaz, Tugay'ın söylediklerini şöyle anlattı:

"Bu arazi sınırları içinde belediyenin 2 dönümlük bir parseli kalmış. Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler, 'Bunu satarsak gelir elde edebiliriz' dediler. Bu araziyi süreçte Mehmet Cengiz'e değil de bir başkasına satmayı planladım ancak o süreçte bir yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda satış gerçekleşmiyor.

'MAHKEME YOLUYLA ALACAĞIMDAN DAHA FAZLASINI ALDIM'

O nedenle biz başka bir kişiye satamadık. Mehmet Cengiz tarafı mahkemeye başvurduğunu, bunun zaman alacağını ve belediyenin bu durumda daha az gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine onlarla mahkeme yoluna gitmeden pazarlık yaptım ve burayı sattım. Bunun karşılığında mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazla para aldım. Ancak bu problem benden önce başlamış, benim dönemime yansımış bir problemdi. Ben bunu satınca benim muhaliflerim bunu CHP Genel Merkezi'ne taşıdılar.

'SOYER VE KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜM'

2020’de de bu konu genel merkeze taşındı. Tunç Soyer’e sordum, o da bu satışta bir sorun olmadığını, usulüne uygun olduğunu söyledi. Yine de Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) 4 yıl önce görüşmek istedi. Ben anlatınca da Kemal Bey 'Tamam senin bir kusurun yok ama Cengizlerle bir selamın olmasın' dedi. Ben de 'Tamam' dedim."