Cemil Tugay'dan Göztepe ve Karşıyaka ziyareti

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin en köklü spor kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka'yı ziyaret etti. Futbolda Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'ye yıllardır hayata geçirilmesi planlanan akademi tesisleri konusunda destek veren Tugay, 3'üncü Lig'den kurtulmaya çalışan Karşıyaka'nın yeni stadyum hayalinin 3 yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi. Cemil Tugay'ın Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'ndaki kulüp merkezinde gerçekleşen ziyaretine Onursal Başkan Mehmet Sepil ve CEO Kerem Ertan katılıp, kulübün mevcut projeleri, geleceğe yönelik hedefleri ve İzmir sporunun gelişimine yönelik iş birliği imkanlarını aktardılar.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyarette, "Sekiz yıl önce Göztepe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında Torbalı’da bir akademi projesini hayata geçirmek için bir protokol imzalanmıştı. Çeşitli nedenlerle bu proje askıya alınmak zorunda kaldı. Ancak biz bu projeyi hiçbir zaman unutmadık. Bugün Göztepe, hem akademi hem futbol hem de olimpik branşlarda birçok projeyi hayata geçirmeye hazır. Bu projeleri Mehmet Sepil başkanımızla ve CEO’muz Kerem Ertan ile de değerlendirdik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Gençlere, geleceğin yıldızlarına hizmet etmek hem Göztepe’nin hem de İBB’nin en büyük ortak hedefidir" dedi.

'BU ŞEHRE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ KAZANDIRMAYA KARARLIYIZ'

Tugay, "İzmir’in spor kültürünü güçlendirecek her adımı birlikte atmaya ve bu şehre yeni başarı hikayeleri kazandırmaya kararlıyız. Bu iş birliğinin, sadece spor alanında değil, toplumun tamamına dokunacak güçlü bir etki oluşturacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Göztepe CEO'su Kerem Ertan ise, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Cemil Tugay ile Spor Daire Başkanımız Sn. Berkhan Alptekin’in kulübümüze gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret, bizim için son derece kıymetliydi. Geçmiş yıllara kıyasla Büyükşehir Spor Yatırımları AŞ’nin desteğini artık çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz" dedi.

Oldukça yapıcı ve çözüm odaklı konuları birlikte değerlendirdik" diyen Kerem Ertan, "Kısa vadede hem futbol hem de olimpik branşlardaki faaliyetlerimiz için belediyemizin kulübümüze ciddi katkılar sunacak önemli imkanlar yaratacağına dair inancımız artmış durumda. Somut adımların atılmaya başlandığını görmek bizleri ayrıca memnun ediyor. Kulübümüzün faaliyetlerine verilecek desteğin, futbol takımımızın Avrupa hedefi başta olmak üzere tüm sportif başarılarımızın gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

KARŞIYAKA'YA STAT DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Tugay, Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Aygün Cicibaş, Eski Başkan Azat Yeşil, futbol şube yönetimi ve yeşil-kırmızılı futbol takımıyla bir araya geldi. Yönetimle Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak, Yalı'daki 10 yıl önce yıkılan Eski İlçe Stadı arazisine yapılacak yeni statla ilgili görüşen Tugay, stadın 2–3 ay içerisinde temelinin atılacağını ve kendi görev süresi içinde tamamlanacağını beyan etti. Cemil Tugay ziyaretin ardından, "Görüşmemizde yapacağımız Zübeyde Hanım Stadı'mızla ilgili gelişmeleri değerlendirdik, stadımızı 3 yıl içinde sporseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ise, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Tesisleri’ni ziyareti, şahsım adına, yönetim kurulumuz ve büyük taraftarımız adına bizlere büyük bir onur ve mutluluk vermiştir. Zübeyde Hanım Stadyumu ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda gerçekleştirdiğimiz istişare, hem kulübümüzün bugününe hem de yarınlarına dair umutlarımızı güçlendirmiş; sürecin tüm detaylarıyla ele alınması bizlere güven ve motivasyon sağlamıştır. Karşıyaka Spor Kulübü adına gösterdiğiniz ilgi, destek ve hassasiyet için en içten teşekkürlerimizi sunar, bu güzel iş birliğinin camiamızın geleceğine ışık tutacağına gönülden inanırız" açıklamasını yaptı.

