Cemil Tugay'dan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na ziyaret

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi partiler turunda İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve il yönetimini ziyaret etti. Ortak çalışma mesajlarının verildiği ziyarette Tugay, “5 yıl şehrimize hizmet etmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de katkısı olacağına inanıyorum” dedi. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan Tugay'ın sözlerine “Önemli olan İzmir’in daha yaşanabilir bir kent olması. Üstümüze ne düşüyorsa yapacağız” şeklinde yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve il yönetimini yaptığı ziyarette, "ortak çalışma" mesajı verdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi partiler turunda AKP İzmir İl Başkanlığı’nın ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve il yönetimiyle görüşen Cemil Tugay’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

''İLETİŞİM İÇİNDE OLMAYI BEKLİYORUZ''

Ziyarette konuşan Tugay, "İnsanların birbirinin kişilik hakkına saldırmadığı, etik değerler çerçevesinde bir seçim dönemi geçirdik. Buna katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Önümüzde yeni bir dönem var. 5 yıl şehrimize hizmet etmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de katkısı olacağına inanıyorum. Bu süreçte daha düzenli buluşmalar olması, görüşlerimizi aktarmamız çok önemli. Yapıcı bir tavırla şehrimize daha iyi hizmeti getirmek için neler yapabileceğimiz konusunda iletişim içinde olmayı bekliyoruz" dedi.

''BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ''

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "Gerçekten şehrimize yakışır, demokratik olgunlukta bir seçim süreci yaşadık. Hiç kimse birbirine kırıcı bir ifadede bulunmadı. Bunun için İzmir’de siyaset yapan tüm partilere teşekkür ediyorum. Üstlenmiş olduğunuz görev onurlu, bir o kadar da zor. Bu şehirde yaşayan bir birey olarak, İYİ Parti ailesini temsilen size kolaylıklar diliyorum. Önemli olan İzmir’in daha yaşanabilir, müreffeh bir kent olması. Bunun için üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. İyi şeyleri alkışlayacak, yanlış bulduklarımızı da yapıcı eleştiri olarak aktaracağız. Umuyorum 5 yıl boyunca çok güzel bir dönem geçireceğiz. Biz her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.

''ELİMİZDEN GELEN KATKIYI KOYACAĞIZ''

CHP İl Başkanı Aslanoğlu ise, "Başkanımız Cemil Tugay, tüm İzmirlilerin Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Biz bizler İzmirli tüm hemşehriler olarak istişareler içerisinde ve birlik beraberlik içinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte elimizden gelen katkıyı koymaya çalışacağız. Sizlerin de göstereceği katkı için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.