Cemil Tugay'dan kurultay iddialarına tepki: "Çok net bir karşılık vermemiz lazım"

CHP’nin 38’inci Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açan ve ifade veren Hatip Karaaslan’ın iddialarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan sert tepki geldi.

Egeli Gazete’ye konuşan Cemil Tugay, Hatip Karaaslan’ı hiç tanımadığını ve alakası olmadığını ifade ederek, “CHP’de bir delegeye söylendiği gibi tekliflerde bulunulsa bunu herkes duyar. Örgüt içinde bu asla gizli kalmaz, herkes duyar. Kurultay sürecinde hiç etik dışı teklif olmadı. Ayrıca benim bu işlerin insanı olmadığımı da herkes bilir. Bize ve CHP’nin kurumsal kimliğine bir saldırı var. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında kim var? Bu işlerde kimin parmağı var, araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP’nin 38’inci Kurultayı’nın tertemiz olduğunu kaydeden Tugay, şunları söyledi: "Ben kefilim ve eminim. Kendim direkt gözlemledim. Kurultay tertemizdi. Bunu her türlü ispat ederiz. CHP’yi yıkmaya ve yok etmeye çalışıyorlar. CHP’ye içeriden ve dışarıdan örgütlü bir saldırı var. Partinin içinden, CHP kimliği taşıyanlarla da işbirliği yapıyorlar. Bu çok üzücü. Biz buna gereken cevabı vereceğiz. Çok net bir karşılık vermemiz lazım."

"DAVA AÇACAĞIM"

"Önce İl Başkanımız ve diğer parti yöneticilerimizle görüşeceğiz" diyen Tugay, "Siyaseten cevap vereceğiz. Daha sonra avukatımla görüşüp dava açacağım. Partimize ve bize iftiralar atmak bu kadar kolay olmamalı. CHP kimliği taşıyıp bu kadar yalanları söylemeleri de çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ GÖREV VERMİŞ"

İddialarda adı geçen Mehmet Kılıçarsan ile de Mardin’de tanıştığını belerten Tugay, “Sağlıklı Kentler Birliğinin Encümen Üyesi olduğum dönemde Mardin’de Genel Kurul olmuştu. Gitmişken İl Başkanlığını da ziyaret ettim. Orada tanıştık. Kılıçarslan kendisinin Özgür Özel’i destekleyeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiliydiler. İstanbul’da Aziz İhsan Aktaş isimli bir iş adamından söz ediliyor. Hiç adını duymadığım biri. Beşiktaş Belediyesi soruşturması sonucu adını duydum. Sonuçta Hatip Karaaslan’ın söyledikleri her şey külliyen yalan. Bu adam kimdir, neyin nesi bilmiyorum. Birileri görev vermiş. Bu iftiraları at demiş” dedi.

"HER TÜRLÜ YOLU DENİYORLAR"

Bütün bunların CHP’nin adım adım iktidara yürüdüğü bir dönemde olmasının tesadüf olmadığının altına çizen Tugay, “CHP’ye kurumsal zarar vermek istiyorlar. Anketlerde iktidar sürekli kan kaybediyor. Halkla teması koptu. Bizler de çalışıyoruz. Bu parti meselesi değil. Bu ülkenin sağlıklı olarak devam etme meselesi. Karşımızda iktidarı bırakmak istemeyenler her türlü yolu deniyorlar. Ama biz iktidar yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.