Cemil Tugay'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Cemil Tugay, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ettik. Misafirperverliği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.