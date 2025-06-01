Cemil Tugay'dan sendika yetkililerine yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’ya yanıt verdi.

Sarı’nın “İşçilerin aileleriyle birlikte 500 bin oyu var. Hesabı siz yapın" ifadelerine yanıt veren Tugay, “Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın” ifadesini kullandı.

Tugay, sosyal medya platformu X üzerinden Memiş Sarı’ya yanıt verdi.

“Sayın Sendika Yetkilileri” diye seslenen, “Cemil Tugay’la Hamza Dağ arasındaki oy farkına bakın, biz ailelerimizle 500.000 kişiyiz hesabı ona göre yapın” sözlerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Benim hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın” dedi.

“İZMİR HALKI DA YAPACAKTIR BU HESABI”

Cemil Tugay şunları söyledi:

“Sayın Sendika Yetkilileri, Meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının Mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz, başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz. Haklısınız, biz de bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Ama Belediye olanakları içinde makul bir sürede olmak kaydı ile. Her mesajımda sizi defalarca kez masaya davet ettim, her söylediğiniz sözü sineye çektim, diyaloğa çağırdım. Anlaşmazlıklar olur ve mutlaka çözülür, ama hayatta bazı anlar, bazı gaflar tarihe kazınır. Dediniz ki, Cemil Tugay’la Hamza Dağ arasındaki oy farkına bakın, biz ailelerimizle 500.000 kişiyiz hesabı ona göre yapın. Yapalım Sayın Yetkili, İzmir halkı da yapacaktır bu hesabı. Ama siz de tarihe düştüğünüz notun hesabını yapın, sendika üyesinin oyunu, siyasi düşüncesini tahvil ettiğiniz yere bakın, parası iktidarca bloke edilmiş sosyal demokrat bir belediyenin işçisi için kullandığınız dile bakın ve hesabınızı ona göre yapın. Benim hiçbir çalışma arkadaşım alacağı maaşa göre siyasi duruşunu belirlemez, insanlık onurunu kimsenin hesaplarına da tahvil etmez. Lütfen içinde bulunduğunuz kurumların sorumluluğunu ve ağırlığını taşıyın.”

Sayın Sendika Yetkilileri,



Meydanlarda, megafonlarda yüksek sesle söylediklerinizi dinledim. Sizleri anlıyorum, 2024 yılının Mart ayında, seçime beş gün kala yapılmış bir sorumsuzluğun giderilmesini istiyorsunuz, başka bir sendikaya verilmiş hakları talep ediyorsunuz.… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) June 1, 2025

MEMİŞ SARI NE DEMİŞTİ?

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan ve greve giden işçilere ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzmir'de Cemil Tugay 1 milyon 282 bin oy almış. Hamza Dağ 977 bin oy almış. İşçilerin aileleriyle birlikte 500 bin oyu var. Hesabı siz yapın."

İZMİR’DE 23 BİN İŞÇİ GREVDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 23 bin belediye işçisi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıkmıştı. Grev kararı sonrası kent genelinde temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda aksama yaşandı.