Cemil Tugay'dan Tunç Soyer açıklaması: "Üzerime yapıştırmaya çalıştığı 'suçlu' etiketini kesinlikle reddediyorum"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski başkan Tunç Soyer’in tutuklanmasından kendisini sorumlu tutmasına yanıt verdi. Tugay, “Bir gazetecinin sorduğu şu soruya verilmiş cevap” başlığıyla yaptığı paylaşımda Soyer’in iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Sayın Soyer’in tutuklu yargılanmasını çok haksız ve yanlış bulduğumu kamuoyuna yüzlerce kez söyledim. Ancak üzerime yapıştırmaya çalıştığı ‘suçlu’ etiketini kesinlikle reddediyorum” dedi.

“DAVA BENİM DÖNEMİMLE İLGİLİ DEĞİL”

Tugay, Soyer’in tutuklu yargılandığı davanın kendi döneminde başlatıldığını hatırlatarak, dosyada mağdurların evlerini teslim alamayan kooperatif üyeleri ve bazı kooperatif yöneticileri olduğunu söyledi. İddianamede İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davacı değil, “suçtan zarar gören” olarak yer aldığını vurgulayan Tugay, “Bu ithamların gerçek dışı olduğunun en somut kanıtı iddianamenin kendisidir” ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL DÜŞMANCA TAVIR”

Soyer’in kendisine yönelik suçlamalarının seçim sürecinden bu yana devam ettiğini belirten Tugay, “Aday olduğum ilk günden itibaren gösterdiği tavır, yoğun tepki, seçim kampanyası boyunca hiçbir destekleyici tutumunun olmaması ve her fırsatta haksız suçlamalarda bulunması ne yazık ki kişisel düşmanca bir tavırdır” dedi.

“TAHLİYE EN BÜYÜK DİLEĞİM”

Tugay, Soyer’in ilk duruşmada tahliye edilmesini ve adil bir şekilde yargılanmasını dilediğini belirterek, “Yaşadığı mağduriyetin benimle hiçbir ilgisi yoktur. İzmir için çalışmak, yanlış olanı düzeltmek benim tek görevimdir” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.