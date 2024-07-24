Cemil Tugay: “Halk sağlığı alanında Türkiye’ye ışık tutacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, birliğin Burdur’da yapılan ilk encümen toplantısını yönetti. Toplantı öncesi açıklama yapan Tugay, halk sağlığı, toplum sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili konularda Türkiye’ye ışık tutacaklarını söyledi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni dönemindeki ilk encümen toplantısı Burdur’da yapıldı. Burdur Belediyesi’nin ev sahipliğindeki toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümen Toplantısı öncesi basın açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu dönemde göreve yeni gelen arkadaşlar ile göreve devam etmekte olan belediye başkanları olarak geçenlerde yaptığımız genel kurulda Sağlıklı Kentler Birliği yönetim kurulunu oluşturduk. Bugün de ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızı Burdur’da yapıyoruz ve ilk toplantımızın gündeminde, önümüzdeki döneme ışık tutacak, yön verecek gündem maddelerimiz var. Bu dönemde hep beraber üyelerimizle, yönetimimizle ortak hedef geliştirerek güzel bir dönem geçirmek, Türkiye’nin halk sağlığı, toplum sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

Türkiye Sağlık Kentler Birliği Encümen Toplantısı’nın Burdur’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve encümen üyelerine teşekkür etti. Toplantının ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Sağlık Kentler Birliği Başkan ve encümen üyelerini Burdur Belediyesi El Sanatları Merkezi’ni gezdirdi.