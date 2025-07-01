Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın belediyeden yapılan bir suç duyurusuyla yapıldığına ilişkin iddiayı yalanlayan Tugay, "Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikâyette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık" dedi.

Operasyonun bilirkişi raporu sonrası başlatıldığı öğrenilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iddialara yanıt verdi.

"HAKSIZ BİR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYALAR"

Tugay, açıklamasında şunları söyledi:

"İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikâyette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025’in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık. Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer’le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar."

"HUKUK YÖNTEMLERİ İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Tugay'ın konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yaptığı açıklama ise şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tevdi raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilen bilirkişi raporu üzerine başlatılmış soruşturma üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatmış olduğu soruşturma kapsamında belediyemiz ve iştiraklerimizin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığını üzülerek öğrendik.

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan belediyemiz tarafından şikayetçi olunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, soruşturmanın kaynağı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın tevdi raporu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce bildirilen ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca atanan bilirkişiler tarafından tanzim edilerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilen bilirkişi raporudur. Önceki belediye başkanımız ve il başkanımız gibi kişiler hakkında belediyemiz Teftiş Kurulu tarafından yapılan bir inceleme veyahut başvuru asla söz konusu değildir.

Yine parti yöneticilerimizle ile ilgili de belediyemizin inceleme yetkisi zaten yoktur ve başvurusu da bulunmamaktadır.

Soruşturma süreci tarafımızca titizlikle takip edilecektir. Fakat davet edildiğinde ifade vermeye gidecek görevi başındaki kişilerin, sabah saat 05.00 sularında evlerinden gözaltına alınmaları olağan hukuk yöntemleri ile bağdaşmamaktadır. Son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik bu tür yöntemlerin yerleşik bir uygulamaya dönüşmesi, soruşturmanın tarafsızlığı ve akıbeti bakımından düşündürücüdür.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."