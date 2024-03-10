Cemil Tugay: İzmir'de farklı bir belediyecilik modelini ortaya koyacağız

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, hemşeri dernekleriyle buluştu. Tugay, 1 Nisan'da sonra İzmir'de farklı bir belediyecilik modelini ortaya koyacaklarını belirtip, "5 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yapacağız. Şehrin kalkınması için tüm projelerimiz hazır. Aziz Başkan kırsal bölgede kalkınma için çok çaba gösterdi. Nereye gitsem Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı çalışmalardan, kırsalda çiftçimize, üreticimize nasıl destek olduğundan bahsedilir. Onun geleneği Tunç Başkan ile devam etti. Ben de bu geleneği devam ettireceğim ve kırsaldaki vatandaşlarımızın kalkınması için çaba göstereceğim" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İsmail Cem Kültür Merkezi'nde Çorum Üçköy Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği'nin '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında düzenlediği etkinliğe katıldı. İzmir'in aydınlığın, demokrasinin ve hoşgörünün şehri olduğunu söyleyen Tugay, "Bir arada yaşamanın oluşturduğu güzelliklerin şehri. İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, birbirini dışlamadığı, mahallelerin ikiye bölünmediği, her kesimden insanın bir araya gelebildiği insanların şehri" ifadelerini kullandı. Kadınların sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sorun yaşadığını söyleyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sayıda kadın erken yaşlarda meme ve rahim kanserine yakalanıyor ve hayatlarını kaybediyor. Bu hastalıkların önlenmesi ya da erken teşhis ile tedavisi mümkün. Sağlık konusunda söylediklerim eğitim konusunda da geçerli. Özel okullara gidemeyen çocuklarımız için yapılacak çok şey var. Bunlar da belediye eli ile yapılacak. Sosyal hizmetler, destekler olmak zorunda. Bunlar belediyenin görevleri olmadığı halde yapıyoruz."

'KIRSALDA DA MERKEZDE DE KALKINMA SAĞLANACAK'

Tugay, buradaki etkinliğin ardından Tercanlılar Eğitim ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin kültürel zenginliğine değinerek, ülkedeki bu değerin korunması gerektiğini vurguladı. Tugay, 1 Nisan'da sonra İzmir'de farklı bir belediyecilik modelini ortaya koyacaklarını da ifade ederek, şunları söyledi:

5 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yapacağız. Şehrin kalkınması için tüm projelerimiz hazır. Aziz Başkan kırsal bölgede kalkınma için çok çaba gösterdi. Nereye gitsem Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı çalışmalardan, kırsalda çiftçimize, üreticimize nasıl destek olduğundan bahsedilir. Onun geleneği Tunç Başkanla devam etti. Ben de bu geleneği devam ettireceğim ve kırsaldaki vatandaşlarımızın kalkınması için çaba göstereceğim."

EGELİLER KEŞKEK GÜNÜNE KATILDI

Tugay daha sonra CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki Egeliler Keşkek Günü etkinliğine katıldı. Tugay; Çağdaş Manisalılar Dayanışma Derneği, İzmir Manisa Köprübaşılılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Ege Bölgesi Afyonkarahisar Yörük ve Türkmen Dayanışması Federasyonu, Banaz Büyükoturak ve Çevre Yöreleri Dayanışma Derneği, İzmir Selendililer Derneği, Bayraklı İzmirliler Derneği, Salihli Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Bayraklı Kulalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği başkanları ve üyeleriyle Sevgi Yolu'nda yürüyüp, seçmenlerle buluştu. Yapılan keşkek hayrı için dua okundu. Ardından Tugay ile Önal, pişirilen keşkeği karıştırdı.

KADINA ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ

Burada yaptığı konuşmada Bayraklı'nın en önemli sorunlarını bildiğini belirten Tugay, "Bayraklı'nın en önemli sorunu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağımızdan şüphem yok. Bununla yaşam alanlarımızdaki eksikliklerimizin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bayraklı'nın önünde denizle birleşmiş alan kazandıracağız. Bir de ilçeye modern bir pazar yeri yapacağız" dedi. Konuşmasında kadınların gördüğü şiddete de değinen Tugay, "Kadınlarımız hala şiddet görüyor. Kanun çıkaracağız ve bu çıkan kanununun da uygulanmasını sağlayacağız. Ülkede hiçbir kadın şiddet görmeyecek. Aynı işi yapan erkeğe daha çok para verirken kadına daha az vermeyecek. Eğitimde de sosyal yaşamda da eşit davranacak" dedi.

SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAK PROJELERİNİ ANLATTI

Tugay, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği'ni de ziyaret etti. HAYTAP temsilcilerinden Esin Önder, Senem Demirel Acar, Meral Örüç, Gülgün Hamamcıoğlu ve Bünyamin Bıçak ile görüşen Başkan Cemil Tugay, 31 Mart seçimlerinin ardından sokak hayvanlarına yönelik yapılacak çalışmalardan bahsetti. Sokak hayvanlarının korunarak, yaşam kalitelerinin artması için ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışacaklarını vurgulayan Tugay, "Seyrek'teki hayvan hastanenin yerini doğru bulmuyorum. Burası ulaşım açısından sıkıntılı. Onu, şehir içerisinde merkezde bir yere taşımamız gerekiyor. Hayvanları kısırlaştıracağız ve kontrolsüz olarak çoğalmasını önleyeceğiz. Yavru kedi ve köpekleri sahiplendirmek için daha çok çalışma yapacağız. Bunu tüm İzmir'e yaymak gibi bir düşüncem var" dedi. HAYTAP temsilcileri de hayvanları korunması için Tugay'dan destek istedi.

'İZMİR'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK HİZMET SUNACAĞIZ'

Tugay, daha sonra Konak'ta Boğaziçi Seçim Ofisi açılışına katıldı. Roman yurttaşların meşaleler ve şarkılar eşliğinde karşıladığı Tugay, CHP Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve partililerle ofisin açılışını yaptı. Tugay, İsmetpaşa Seçim Ofisi'nin açılışını da yaptı. Tugay, seçim çalışmalarını gece-gündüz sürdürdüğünü belirtip, "Birlikte çalışıp, hak ettiğimiz bir hayatı kuracağız" diye konuştu.