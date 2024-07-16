Cemil Tugay: Kültürpark’ı gözümüz gibi koruyacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratları ile birlikte koordinasyon toplantısı yaptı. Tugay, kentin gözbebeği Kültürpark’ı korumak ve güzelleştirmek için çalışacağını söyledi.

İzmir’in ilçe belediyeleri ile koordinasyon toplantılarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu kez Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı ve belediye bürokratları ile bir araya geldi. İlçenin sorunları, devam eden ve yapılması planlanan projeleri dinleyen Tugay, Kültürpark’ı korumak ve güzelleştirmek istediğini söyledi. Tugay, “Bina yapmadan, mevcut olan yapıları fonksiyonel hale getirip yeşil alanı artırmaya kararlıyım. Güvenli ve akıcı trafik için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi kapsamında daha önce çıkılan ihalede Kültürpark içinde yönetim binası planlanmış. Bu konudaki tavrım net olduğu için yeni yer bulmaya çalışıyoruz. Kültürpark’ın başka kurumlarca işgal edilmemesi konusunda kararlıyım. Ne belediye ne başka kurum orada kendine alan açsın istemiyorum. Şehrin Central Parkı, akciğeri. O çevredeki tek yeşil alan. Bu alanı da yapılarla doldurursak, buna lunapark da dahil; bu hale geliyor. Lunapark başka yere yapılabilir ya da burada olacaksa insanların keyif alacağı, paslı demirleri olmayan bir lunapark haline getirilebilir. Lunaparklar artık kentin gelişim alanlarında oluyor. O bölgelerin gelişmesine de katkısı olur. Kültürpark’ın yeşil alan özelliği, insanların spor için kullanabileceği bir merkez nokta olması, onu alternatifsiz yapıyor. Başka bir alan yok. Kültürpark’ı bundan sonra olabilecek her türlü istismardan koruyacak sağlam adımları atacağız” sözlerine yer verdi.

İLÇE BELEDİYELERİ KAZILARI SIKI DENETLEMELİ

Kazı sonrası kapatılmayan yollarla ilgili şikâyetlere değinen ve bu sorunu çözmek için çalıştıklarını kaydeden Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olan kazılarda kapatma uygulamasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. En kısa sürede en düzgün şekilde sorunun çözülmesi için bu işe ağırlık verdik. İlçe belediyelerinin de ruhsat izni verirken kapatma işini diğer kurumlara bırakmaması daha iyi olacak. Hem gecikiyor hem düşük malzeme kullanılıyor. İnanılmaz bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Göstermelik kapamalar var ve bunun telafisi yok. Yapıp bırakıyorlar ve biz ikinci defa düzeltme yapıyoruz. Bu durumu kökünden çözmenin yolu bu kazıların tamamında belediyelerin etkin olması. İlçe belediyesi yapabilir ama böyle bir imkanınız yoksa Büyükşehir’e de söyleyebilirsiniz. Diğer kurum kazılarında ise ilçe belediyelerinin denetimi sıkı yapması gerekiyor” diye konuştu.

Kentin müsait alanlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan parseller üzerinde toplu konut çalışmaları yapmayı planladıklarını duyuran Tugay, “Menemen’de bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun gibi ilçe belediyelerimizin sınırları içinde bize ya da ilçe belediyelerine ait alanlarda proje çalışmaları yapabiliriz. Mümkün olan yerlerde arsa da üretmeye çalışabiliriz. Amacımız lüks olmayan, temel ihtiyaçları karşılayacak, orta gelir grubuna hitap eden, ödemeleri kolay, ev sahibi olmayan insanlara verilen konutlar üretmek. Bu konuda konut ihtiyacını belediye eliyle de karşılamak. Bu somut olarak çalıştığımız bir konu. Bunu Ege Şehir Planlama Şirketi yapacak. Belediye kâr etmeyecek ama bu şehrin buna ihtiyacı var. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Ulaşım Master Planı için çalışmaların da başladığını aktaran Tugay, “bu konuda radikal değişiklikler olabileceğini ifade ederek ‘Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’na da çalışılıyor. Ulaşım Master Planı, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nı da içerecek şekilde yapılacak. İzmir için yeni açılımlar yapabileceğiz. Yeni açılacak sokaklar, caddeler olabilir. Ayrıca su baskını ile ilgili yağacağımız çalışmalar var. Kordon’u su basmaması için taslak çalışma yaptık. Taslak projede Kordon’un kıyı bölgesinde gizlenmiş bir set çalışması var. Ayrıca drenaj sistemini güçlendirdiğimiz bir taraf var. Beraberinde peyzaj çalışması yapılacak. Kordon’un genel havasını bozmadan fonksiyonel olarak daha fazla kullanım alanı olsun diye çalışma yapıyoruz. Yağmursuyu ayrıştırma konusunda da eksik olan alanların tamamlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tugay, Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun Kemeraltı’nın ihtiyacı olduğunu belirttiği projelere ilişkin de “Kemeraltı, Basmane, Kadifekale, eski liman bölgesi ile ilgili yapılanları gözden geçirmek, yapılacaklarla ilgili yol haritası için sadece bunu konuştuğumuz bir toplantı yapalım. Benim önerim; noktasal değil bölgesel değişimler hedefleyelim. Tek tek binalarla uğraşıldığında bölgeyi değiştirmez” değerlendirmesini yaptı. Depremde risk taşıyan alanlarla ilgili ise Başkan Tugay, “2020’deki depremde alüvyon zeminli alanlarda fazla sayıda bina ağır hasar aldı. Zemin bu kadar önemli. Mikro bölgeleme çalışmasının sağlıklı yapılması ve ona dayanarak yapılaşma kararlarının verilmesi şart. Ama belli ki zeminin alüvyon olduğu alanlarda yapılaşmaya sınırlama getirmek lazım. Özellikle yüksek yapılaşmaya ciddi sınırlama getirmek lazım” dedi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay, Zeki Yıldırım ve Çağatay Güç, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU bürokratları katıldı.