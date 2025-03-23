Cemil Tugay Saraçhane’de oyunu kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için gittiği İstanbul Saraçhane’de oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi için tüm CHP’lileri ve tüm yurttaşları sandığa davet eden Tugay, “Ben oyumu İstanbul’da Saraçhane’de Ekrem Başkanın mahkeme sonucunu beklerken kullandım. Elbette çor şartlar altındayız ama mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Tüm CHP’lileri ve tüm yurttaşlarımızı hem üye hem vatandaş olarak oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Tugay, her ne olursa olsun var güçle bu ülke için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek “Türkiye’nin demokrasiye, adalete ihtiyacı var. Halkımızın da bu mücadeleye destek vereceğine inanıyorum. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılacak ve kazanacak” diye konuştu.