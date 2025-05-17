Cemil Tugay: SGK kesintisi hesapları bozdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egemenlik Evi’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda belediyenin mali yapısından toplu iş sözleşmelerine (TİS), kentsel hizmetlerden istihdama kadar birçok başlık gündeme geldi. Tugay, belediyenin mevcut yapısının sürdürülemez olduğunu söyledi.

"PERSONEL SAYISI MUTLAKA AZALACAK"

Göreve geldiğinde 38 bin personel olduğunu aktaran Tugay, şunları belirtti:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları da düşündüğümüzde bir verimlilik çalışması yapmamız gerek. Gerçekten o kadar çalışan gerekiyor mu diye sorgulamamız lazım. O çerçevede başladığımızdan bugüne kadar 2 bin 200’e kadar azaltma yaptık. Belediye hizmetlerinde hiçbir aksamaya neden olmadan, hizmetlerimizi geliştirerek, hem de çalışanlarımızı mutlu etmek üzere kendimizi yeniden yapılandırıyoruz. Bu çerçevede personel sayısı mutlaka azalacak. Ama bu azaltma ‘paramız yok’ azaltması değil, belediyenin daha idari performans göstermesi için olacak."

TEZCAN GÖREVDEN ALINACAK

Tugay, Genel Sekreter Ramazan Tezcan’ın görevden alınacağını da açıkladı.

Değişikliğin karşılıklı görüşmeyle kararlaştırıldığını ifade eden Tugay, “9 ay boyunca çalıştık. Kuvvetli referansları vardı, o referansların çok kıymetli olduğunu biliyorum. Değişik nedenler olabilir ama nihayetinde kurum içerisinde istediğimiz noktaya gelemedik” diye konuştu. Görev değişikliği için Bakanlık onayının beklendiğini söyledi.

Tugay ayrıca toplantıda, Kasım 2024’ten bu yana İzmir’de oyunu yüzde 4 artırdığını belirtti.

"TİS SÜRECİ BELEDİYE BÜTÇESİNİ ZORA SOKTU"

TİS sürecine de değinen Tugay, Mart 2023’te imzalanan sözleşmenin belediye bütçesini zora soktuğunu belirtti. Belediyenin, en düşük maaşın 60 ila 77 bin TL arasında olması yönünde teklif sunduğunu aktaran Tugay, bazı sendika temsilcilerinin yüzde 110 zam istediğini ve bu talebin gerçekçilikten uzak olduğunu söyledi.

Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ilişkin de şunları aktardı:

"26 Mart günü bir önceki belediye başkanımız 5 bin 800 belediye çalışanını kapsayan bir sözleşme imzaladı. Üstelik seçime 5 gün kala onun imzalanmasının acelesi yoktu ve bunu ‘ben işçi dostuyum’ diye duyurdu ki kendisi aday değildi. Kendisinden sonraki dönemi kapsayan bu anlaşmayı yaparken belediyenin dengesini bozacak bir TİS’e imza attı. Artışlarla arkadaşlarımızın net olarak eline geçen rakamlar 90-100 bin TL arasına geldi. Belediyemizin bütçesi elverse arkadaşlarımız adına çok sevinirdim. Ama böylesine bir ekonomik ortamda, üstelik bütçemizin yüzde 45 kesintiye uğradığı bir ortamda böylesine hareketi ben ancak sorumsuzluk olarak nitelendiririm. Bunun adı sorumsuzluktur. Bunun işçi dostu olmakla bir alakası yok."

ÖDENMEYEN SGK BORCUNA FAİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun borçlar nedeniyle uyguladığı yüksek kesintilerin bütçeyi daha da zorladığını belirten Tugay, “Bugünlerde en çok konuştuğumuz şey genel olarak belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar. Göreve geldiğimizde ‘hedeflerimizi doğru belirleyeceğiz, tasarruf yapacağız’ diye hesaplamıştık, ta ki vergi ve SGK borçlarının bence hukuksuz bir şekilde belediye kaynaklarından kesilme kararına kadar. Buna bir hazırlık yapılmış olsa, bununla ilgili önceden belediyeler hazırlanmış olsa kabul edilebilirdi ama hazırlıksız bir anda ‘tak’ diye bir karar verildi ve yüzde 45’i bulan kesintiler yapıldı. Dolayısıyla 2025’le ilgili bütün hesaplarımız alt-üst oldu” dedi. Ödenmeyen SGK prim borçlarına yüzde 48 faiz işletildiğini, o borç ödenmediğinde faize de faiz işletildiğini söyleyen Tugay, “Bu kadar yüksek faiz, bu kadar yüksek enflasyon olmasa personel maaliyetleri, SGK giderleri yükselmeyecek. 2021 yılından beri en büyük sıkıntı bu” diye konuştu.

"RİSK ALTINDAYIZ"

İzmir’de devam eden su kriziyle ilgili de bilgi veren Tugay, tarımsal sulamada başlatılan projelerle önemli oranda tasarruf hedeflediklerini söyledi. İzmir'in su sorunu olduğunu belirten Tugay, şunları söyledi:

“Bunun biraz riski altındayız. Arkadaşlarımız su tüketimlerini ciddi olarak takip ediyorlar. Temel ihtiyaçlar dışındaki olası sıkıntılarla ilgili önlemler alınıyor. Son su fiyatlarıyla ilgili düzenlemede de temel ihtiyaç düzeylerine büyük bir zam olmadı. Bir elektrik zammının yansıması oldu. Toplamda aslında yüzde 10’u geçmeyen bir artış oldu. Asıl daha yüksek tüketimlerde kademeli bir artış oldu. Burada amaç su tüketiminde daha dikkatli olmayı sağlamaktı. Sizlerin aracılığıyla tekrar ifade edeyim, hepimiz su tüketimi konusunda dikkatli olmalıyız.”