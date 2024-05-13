Cemil Tugay siyasi parti turunu tamamladı: "Ortak siyasi akıl" vurgusu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi partiler turunda MHP, DEM Parti, AKP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Tugay, ziyaretlerde, "Bu dönem bütün partilerimizin katkılarını alarak, halkımızın duyarlılıklarını bütün boyutlarıyla gözeterek sürdürdüğümüz bir yerel yönetim dönemi olacak" mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel seçimlerin ardından başlattığı siyasi parti turunu tamamladı.

Tugay, siyasi parti turuna bugün ilk olarak AKP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tugay, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından makamında ağırlandı.

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de yer aldığı buluşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapıldı.

Buluşmayı iki nedenden dolayı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Cemil Tugay, "Birincisi, son yerel seçimde herkesin özellikle AK Parti’nin etik sınırlar içinde gösterdiği siyasi tavır bizim açımızdan teşekkürü hak eden bir durumdur. İkincisi de şehrimizin bekleyen, çözülmesi gereken pek çok sorunu var. Bunlar sadece seçimi kazanmış olan belediye başkanının kendisi ve yakın çalıştığı insanlarla değil, şehrin tüm ilgili kişi ve kurumlarının katılımıyla çözülmesi gereken sorunlar. Pek çoğunda da uzlaşı gerekiyor" dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HERKESİN BAŞKANIDIR”

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, "İzmir’de iletişimi üst seviyede tutarak İzmirliler için birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye’ye hem siyasi nezaketi hem iletişimi İzmir’den yaymaya çalıştık. Büyükşehir belediye başkanı parti ayrımı gözetmeden tüm partililerin büyükşehir belediye başkanıdır. Kime oy verirse versin herkese eşit hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZE FAYDA GETİRECEĞİNE İNANIYORUM”

Samimi bir görüşme olduğunu belirten AKP İl Başkanı Bilal Saygılı ise, İzmir’e fayda sağlayacak her konuda tarafların iş birliği içinde olacağını aktardı.

İYİ PARTİ'YE ZİYARET

Tugay, siyasi partiler turunda AKP İzmir İl Başkanlığı’nın ardından İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Avukat Ülkü Doğan ve il yönetimiyle görüşen Başkan Cemil Tugay’a, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, "İnsanların birbirinin kişilik hakkına saldırmadığı, etik değerler çerçevesinde bir seçim dönemi geçirdik. Buna katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Önümüzde yeni bir dönem var. 5 yıl şehrimize hizmet etmek için hep beraber çalışacağız. Sizlerin de katkısı olacağına inanıyorum. Bu süreçte daha düzenli buluşmalar olması, görüşlerimizi aktarmamız çok önemli. Yapıcı bir tavırla şehrimize daha iyi hizmeti getirmek için neler yapabileceğimiz konusunda iletişim içinde olmayı bekliyoruz" dedi.

''BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ''

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, "Gerçekten şehrimize yakışır, demokratik olgunlukta bir seçim süreci yaşadık. Hiç kimse birbirine kırıcı bir ifadede bulunmadı. Bunun için İzmir’de siyaset yapan tüm partilere teşekkür ediyorum. Üstlenmiş olduğunuz görev onurlu, bir o kadar da zor. Bu şehirde yaşayan bir birey olarak, İYİ Parti ailesini temsilen size kolaylıklar diliyorum. Önemli olan İzmir’in daha yaşanabilir, müreffeh bir kent olması. Bunun için üstümüze ne düşüyorsa yapacağız. İyi şeyleri alkışlayacak, yanlış bulduklarımızı da yapıcı eleştiri olarak aktaracağız. Umuyorum 5 yıl boyunca çok güzel bir dönem geçireceğiz. Biz her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.

MHP'YE ZİYARET

AKP ve İYİ Parti’nin ardından MHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından ağırlandı. MHP’nin İzmir’deki belediye meclis üyeleri, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunuldu.

Tugay konuşmasında, "MHP İl Başkanlığımıza nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde siyasi etik değerlere gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Demokratik olgunluk içinde bir seçim süreci geçirdik. Önümüzdeki dönemde kentimizin sorunlarını çözmek için iş birliği ve görüş alışverişlerini sürdürme dileğimi kendilerine ilettim. Onlar da çok olumlu karşıladılar. Bundan sonraki dönemde İzmir adına İzmirlileri temsilen tüm siyasi partilerimizle birlikte kenti yönetmek istiyoruz. Tüm İzmir’e eşit belediye hizmeti verme konusunda kararlıyız. Umuyorum bu güzel iş birlikleri, olumlu hava kentimizde çok olumlu sonuçlar doğuracak. Zaman zaman bir araya gelerek kentimizin sorunları hakkında ortak değerlendirmeler yaparak çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUGAY'DAN DEM PARTİ'YE ZİYARET

Tugay, siyasi partiler turunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı’nın ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. DEM Parti İzmir Eş Başkanları Mehmet Hanifi Kuruş, Zehra Vezan Karabulut ve il yönetimiyle görüşen Başkan Dr. Cemil Tugay’a, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Tugay, "Seçimlerde göstermiş olduğunuz demokratik tavır için teşekkür ederim. Yarıştık ama her şey etik tavırlar içinde oldu. Bundan sonraki dönem için de bütün vatandaşlarımıza eşit gözle bakıp, eşit hizmet vereceğiz. Sizlerin görüşlerinizi, katkılarınızı, eleştirilerinizi alarak önümüzdeki 5 yılda bu şehri yönetmek istiyoruz. İş birliğine her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bazı noktalarda problemleri daha fazla ağırlaşmış insanları temsil ettiğinizin farkındayım. O nedenle biraz daha fazla çalışmamız lazım. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. Sorunların çözümü siyasi bir ortak akla dayanırsa daha kesin ve kalıcı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İl Eş Başkanı Mehmet Kuruş, “Türkiye’de yeni bir demokratik sürecin kapısı aralandı. Bu ülkeyi 22 yıldır yöneten ve Anadolu’da yaşayan halklar için adeta bir açık cezaevi görüşüyle toplumu yoksullaştıran bir siyasal sürecin sonuna geldiğimizi görmek heyecan verici. Bu sonucun da ülkemiz için hayırlı olmasını istiyoruz. Umuyoruz, demokratikleşmeyi de birlikte sağlayacağız. Yaşanabilir, birlikte üretebileceğimiz, birlikte var olabileceğimiz bir memleketi yeniden demokratik temeller üzerine inşa edebileceğimiz bir süreci değerli ve önemli buluyoruz. Bu ziyareti Türkiye’nin, İzmir’in normalleşmesi, siyasi ilişkilerin kent yönetimiyle ilişkilerin normalleşmesi ve kenti birlikte yönetmeye ilişkin bir çağrı olarak kabul ediyoruz" dedi.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ORTAK KARAR VERMENİN ÖNÜ AÇILDI"

DEM Parti İl Eş Başkanı Zehra Vezan Karabulut, ''Sizlerin ziyareti bizim için çok kıymetli. Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Şehrimiz için yeni bir iş birliğinin, ortak karar vermenin önü açıldı. Birlikte, bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.