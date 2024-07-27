Cemil Tugay: Tüm şeffaflığımızla sürece katkı vereceğiz

İzmir Alsancak’ta iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olan olayda adliyeye sevk edilen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hukuki sürece tüm şeffaflığımızla katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir’in Alsancak semtinde elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını kaybetmesinin ardından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklu yargılanmak üzere İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi'nin duruşmalarını takip etmek için İzmir Adliyesi'ne geldi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi ile Bayraklı Adliyesi’nden çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kararı değerlendirdi. Tugay, “Bugün bu saatte bizleri mutlu eden bir kararla huzurlarınızdayız. Dün hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir şekilde İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcımız Serdar Sadi ve İZSU eski Genel Müdürümüz Ali Hıdır Köseoğlu gözaltına alındılar. Gözaltına alınacaklarına dair bir haber aldık. Ve ondan sonra bunun nereden kaynaklandığını anlamaya çalıştık. Bir bilirkişi raporundaki bazı iddialara dayanarak bu gözaltı kararının alındığını anladık. Ancak bunlar gerçekten hukuken geçerli olan iddialar değildi. Hukukçu arkadaşlarımız genel müdürümüz ve genel müdür yardımcımızla beraber bu iddiaların yersiz olduğunu savundular” dedi.

“ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan ve Sadi’nin İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevi başında gözaltına alındığını anımsatan Tugay, “Dün kurumumuzda mesaisinin başındayken genel müdürümüzün, genel müdür yardımcımızın gözaltına alınış şekli bizleri rahatsız etti. Ve o dakikadan itibaren acaba bu süreç hukuka uygun yürüyecek mi diye bir endişe içerisindeydik. Ancak bugün mahkeme onların salıverilmesine karar verdi. Ve bu andan itibaren bu sürecin hukuken daha doğru şekilde işleyeceğine dair bizlerde kanaat oluştu. Bu sürece katkı veren herkese bu nedenle yürekten teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızla ilgili bundan sonra yürüyecek hukuki süreçte tüm şeffaflığımızla, bu sürece katkı vermek için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onlar için hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz bir üzüntümüz var. Ancak hepimiz adalet arıyoruz. Burada adaletin yerine gelmesi için bizler de çaba gösteriyoruz. Bugün arkadaşlarımızla ilgili verilen kararın adil olduğuna inanıyorum. Onlara geçmiş olsun diyorum. Kurumumuza geçmiş olsun” diye konuştu.

“İZMİR İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bizleri yalnız bırakmayan, gecenin bu saatinde burada olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden mutluyuz. Alınan karardan son derece mutluyuz. Bu kentin bazı değerleri temsil ettiğinin farkındayız. Yaptığımız görevi sadece bir memuriyet olarak değil bu kentin simgelediği değerlerin bir taşıyıcısı olarak kendimizi görüyoruz. Sabahtan itibaren görevimizin başında olacağız. İzmir için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”