Cemil Tugay: Tunç Soyer ziyaret isteğimi kabul etmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24'ün sorularını yanıtlayan Tugay, hem kendinden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı hem de hakkındaki siyasi iddialara cevap verdi.

"TUNÇ BEY'İN BENİMLE KİŞİSEL SORUNU VAR"

Tugay, Soyer ile aralarında kişisel bir sorun olduğunu belirterek, adaylık sürecinde kendisine destek verilmediğini ifade etti. Soyer'in tutukluluk sürecine değinen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Tunç Bey'in benimle kişisel bir sorunu var. Ben aday olunca tepki gösterdi. İnsanları arayıp 'oy vermeyin' dediler. Seçimlere 15 gün kalana kadar belediyeden bir destek göremedik. Hatta o dönem tüm belediye başkanları Genel Başkanımız Özgür Özel'i şehirlerine geldiklerinde ağırlarken, Soyer Genel Başkan İzmir'e geldiğinde karşılamadı."

Tutuklandıktan sonra Soyer'i cezaevinde ziyaret etmek istediğini de belirten Tugay, Soyer'in be teklifi kabul etmediğini ifade etti ve şunları söyledi:

"Ben Soyer'in tutuklanmasının ardından kendisini ziyaret de etmek istedim, kabul etmedi. İçeriden öyle açıklamalar yaptı ki direkt beni hedef aldı."

"TUTUKLANDIĞI DOSYAYLA İLGİMİZ YOK"

Soyer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen dosyanın kendi şikâyetleri üzerine oluşturulduğu iddialarını reddeden Tugay, sürecin İçişleri Bakanlığı denetimiyle geliştiğini vurguladı. Tugay, İZBETON ile ilgili tespit ettikleri usulsüzlükleri bildirdiklerini ancak Soyer'in tutuklandığı kooperatif davasının bununla ilgisi olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Benim bu konuda bir suç duyurusunda bulunmuşluğum yok. 'İZBETON' dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. Bu durum yapılan iç denetim sürecinde ortaya çıktı. İç denetim raporunun ardından 'müfettiş incelemesi gerekli' denildi. Ben bu konuyla ilgili siyaseten olumsuz bir sonuç olabileceğine yönelik endişelerimi dile getirdim. Ancak denetimi yapan arkadaşlarımız konuyla ilgili adım atılmadığı taktirde sorumlu olacağımızı dile getirdi. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? 'Suç duyurusunda bulunalım' denildiğinde, 'siyasi olarak zor durumda bırakır' dedim. Daha sonrasında beni en azından suç duyurusu yerine bildirimde bulunmaya ikna ettiler. Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk. Bu bildirim sadece İZBETON ile ilgiliydi. O bildirimde de Tunç Soyer’in ismi geçmiyordu. Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu 'kooperatif' davasına hiçbir dahlimiz yok. Kooperatif dosyasıyla da bizim hiçbir ilgimiz yok. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş yürüttü. Bizimle ilgisi yok. Tutuklandığı dosya da bu dosya..."

"AKP'YE GEÇSEM ANNEM REDDEDER, EŞİM BOŞAR"

Son dönemde AKP'li bakanlarla verdiği fotoğraflar üzerinden üretilen "parti değiştireceği" iddialarına da yanıt Tugay, bu söylentilerin asılsız olduğunu ailesinden örnekler vererek dile getirdi. Bakanlarla görüşmesinin tek amacının İzmir'e hizmet olduğunu belirten Tugay, şu yanıtı verdi:

"Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."